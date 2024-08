Barack Obama está viviendo su ‘brat’ summer

Como cada año, Barack Obama ha vuelto a publicar su colección de canciones favoritas para el verano. El expresidente de Estados Unidos está puesto al día y ha incluido canciones de, al menos, tres de los lanzamientos más importantes del año para el pop: Charli xcx, Billie Eilish y Beyoncé.

Del mundo del pop, Obama ha elegido ‘365’ de Charli, ‘CHIHIRO’ de Billie Eilish y ‘TEXAS HOLD ‘EM’ de Beyoncé. ‘brat’, ‘HIT ME HARD AND SOFT’ y ‘COWBOY CARTER’ son tres de los discos más importantes del año y tiene sentido que ocupen un hueco en esta lista. Por otro lado, ni rastro de Chappell Roan o Kendrick Lamar, que ha protagonizado todo un beef con Drake.

- Publicidad -

También podemos encontrar algunos de los hits más virales del año: ‘i like the way you kiss me’ de Artemas, ‘MILLION DOLLAR BABY’ de Tommy Richman, ‘PERRO NEGRO’ de Bad Bunny y Feid o el actual número 1 del Hot 100, ‘A Bar Song (Tipsy)’ de Shaboozey. Igualmente, podemos encontrar clásicos como ‘No Diggity’, ‘Golden’ (Jill Scott), ‘Satisfaction’ o ‘You’ve Really Got a Hold On Me’.

El año pasado, Obama volvió a aclarar que él es el que elige las propias canciones: «La gente suele pensar, ‘bueno, debe tener un becario de 20 años'», contó, solo para aclarar que tiene la misma playlist en su iPad.