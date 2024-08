The Smile llega a su era ‘Kid A’

The Smile publicó en enero ‘Wall of Eyes‘, su segundo disco. Meses después de aquel lanzamiento, The Smile -el grupo de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead y Tom Skinner de Sons of Kemmet- tiene nueva música en el mercado, en concreto, un vinilo de 12″ que incluye dos canciones nuevas, ‘Don’t Get Me Started’ y ‘The Slip’. Con la llegada de la fecha de envío de este vinilo, el 8 de agosto, se ha editado en streaming el primero de estos cortes, e imaginamos que el segundo no tardará en aparecer.

Mientras ‘The Slip’ sigue el estilo de post-punk esquinado de The Smile, especialmente del primero, ‘Don’t Get Me Started’ se compone de una base totalmente electrónica, recordando a los experimentos de Radiohead en ‘Kid A’ y sobre todo de Thom Yorke en solitario.

- Publicidad -

Sam Petts-Davies vuelve a encontrarse detrás de la producción de ‘Don’t Get Me Started’, cuyo título no puede ser más propio de Thom Yorke, pues se podría traducir con la expresión de «no me hagas hablar». La firma Yorke está presente también en el sonido denso y dislocado de la base, revolviéndose después en una ráfaga de sonido digital; en el acorde escalado de los teclados, tan pegadizo, y -por supuesto- en la languidez de la melodía vocal de Thom Yorke, su marca.

Con estos ingredientes, The Smile entrega una pieza intrigante y cautivadora que, en su minimalismo, no suena a tantas cosas que puedas recordar. Su letra escrita «in medias res», por otro lado, añade misterio a la canción, pues empieza con una acusación que no se sabe de dónde viene: «no soy el asesino, no me hagas hablar, yo no soy el villano, escoge a otra persona», canta Yorke en su faceta más acusatoria. Alguien se ha equivocado de enemigo, parece.

- Publicidad -

La nueva música de The Smile llega semanas después de que la banda haya cancelado su gira (que incluía una parada en el Kalorama de Madrid) debido a los problemas de salud de Jonny Greenwood; el músico ha requerido ingreso hospitalario tras contraer una infección.