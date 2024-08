Rosalía y Lisa van a por todas en ‘New Woman’

Lisa ha publicado su nuevo single, ‘New Woman‘, una colaboración con Rosalía que se lleva rumoreando un par de semanas. ‘New Woman’ es la canción que Rosalía había avanzado brevemente en sus redes, en la que decía aquello de «puta, soy la Rosalía, solo sé servir».

En ‘New Woman’, Rosalía rapea su parte en español, mientras el resto de la canción está escrito en inglés. Deja su impronta no solo presumiendo de «frontear» sino, sobre todo, empleando un vocabulario típico del flamenco, no demasiado ingenioso cuando Vila Tobella canta eso de que será la mejor «hasta la madrugá» (ok) y bajo «la noche estrellá».

Es Lisa la que introduce ‘New Woman’ impulsada por el maximalismo de la producción y, con la entrada de Rosalía, la intensidad se detiene… pero vuelve después. El cambio de tempo desconcierta al principio, pero aporta dimensión a una producción que no vuelve a bajar el ritmo.

En ‘New Woman’, Lisa apuesta por un sonido urban pop comercialote, similar al de su single anterior, ‘Rockstar‘, o al de la banda que le ha dado a conocer, BLACKPINK. Y se asegura -o eso se espera- un nuevo éxito contando en la composición con Max Martin, quien probablemente ha tenido algo que ver con el dinámico estribillo de la canción, y con Tove Lo; la élite del pop sueco.

‘New Woman’ además entra por los ojos, pues su videoclip llega lleno de escenas surrealistas, como esa en la que Rosalía junta su labio con la oreja de Lisa cruzando dos anillos, o esa en la que Rosalía aparece sentada en una silla colgada en la pared. A Lisa le gusta especialmente posar al lado de electrodomésticos: la cantante aparece apoyada sobre una impresora o refrescándose al lado de un frigorífico. Con el calor que hace, no nos extraña.

Rosalía estrujando limones, Lisa empuñando una cámara digital, botas ardiendo, un encuadre de sombrillas multiplicadas… y más escenas que llevarse a la boca en esta -lo vamos a decir- chuchería de videoclip dirigido por Dave Meyers, el director de las superestrellas.



