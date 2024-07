LISA se transforma en ‘ROCKSTAR’ en su nuevo hit

LISA continúa con su carrera en solitario al margen de BLACKPINK, cuyo último disco, ‘Born Pink‘, se editó en 2022. El nuevo single de LISA se titula ‘ROCKSTAR’ y su éxito ha sido inmediato: el tema ha entrado directo en el puesto 8 de la clasificación global de Spotify, actualmente se mantiene en torno al top 20; y sus visualizaciones en Youtube superan los 50 millones en solo tres días.

Entre los países en los que ‘ROCKSTAR’ ocupa el número 1 de Spotify se encuentra Tailandia, de donde LISA es originaria. Precisamente, el videoclip de ‘ROCKSTAR’ se ha rodado en Bangkok y es tan espectacular como esperas.

‘ROCKSTAR’ es otro de esos temas de LISA dominados por una producción musical explosiva y llenas de cambios de ritmo. La atareada base hip-hop da lugar, al final de cada estribillo, a un breve segmento de teclados que evocan un sonido gótico. La parte final de ‘ROCKSTAR’ hasta parece inspirarse en la balada rock clásica. En todo caso, ‘ROCKSTAR’ ofrece el típico cóctel de estilos típico de nuestro tiempo. Por su parte, LISA ofrece un gancho irresistible en el estribillo: «Make your favorite singer wanna rap, baby, la la/ ‘Lisa, can you teach me Japanese?’ I said, ‘Hai hai’» promete convertirse en una frase icónica de su discografía.