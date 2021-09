Es costumbre -o más bien una imposición contractual- en el k-pop que los integrantes de sus exitosos grupos saquen singles en solitario. BLACKPINK no es una excepción: Rosé y Jisoo ya se han aventurado a volar solas (la primera ha triunfado bastante con su single ‘On the Ground‘, que acumula 145 millones de streamings en Spotify) y ahora es el turno de Lisa.

‘LALISA’ es el primer single en solitario de Lisa. Como «La Rosalía» pero con su nombre. En el tema, Lisa apuesta por un pop urbano agresivo, lo cual es perceptible en varios puntos: el tema busca rallar casi tanto como ‘Get Right’ de Jennifer Lopez aunque suena más bien a algo que Jessie J habría lanzado en 2013, la potencia de sus tambores es casi sísmica y la producción vocal es más o menos cortante. El tema incorpora un puente o «breakdown» en el que se introducen cuerdas de sonido oriental, llevando el tema a Eurovisión por la vía de Azerbaiyán.

- Publicidad -

El videoclip de ‘LALISA’ es la superproducción esperada, un desfile de «looks» entre los que encontramos a «LALISA» urbana, «LALISA» oficinista, «LALISA» motera, «LALISA» feliz y sonriente en el porche en un día de verano o «LALISA» reina de Tailandia.

A pocos días de su lanzamiento se puede decir que ‘LALISA’ no está pasando desapercibida: ocupa el número 18 en el top 50 global de Spotify, es decir, está manteniendo el interés, aunque no sabe hasta cuándo; y en España es el sexto vídeo más visto en Youtube. La base de fans de BLACKPINK no está fallando a la artista.

- Publicidad -

Junto a ‘LALISA’ se ha dado a conocer un segundo tema de LISA. En ‘MONEY’ la surcoreana canta que le llueven los dólares y la producción no puede sonar más cara. ‘MONEY’ es como ‘LALISA’ pero probablemente más agresiva todavía: atención a esos golpes de piano y ponlos a todo volumen en tu cuarto si quieres cargarte unas cuantas ventanas. Eso sí, lo mejor es ese bélico final hecho para volarte las pestañas, flautita incluida.