beabadoobee, número 1 de álbumes en Reino Unido

beabadoobee entra en el número 1 de álbumes en Reino Unido con ‘This is How Tomorrow Moves’, su tercer disco. Desplaza a Chappell Roan, que alcanzaba el número 1 de álbumes en las islas la semana pasada, además, con un disco publicado en septiembre de 2023, prueba de su creciente popularidad. Se rifaba el número 1 con Charli xcx, que finalmente quedaba en segunda posición.

‘This is How Tomorrow Moves’ ha despachado 11.714 unidades equivalentes en Reino Unido en su semana de lanzamiento. De esta cifra la mayoría de ventas, 10.566 unidades, pertenecen a venta de formato físico. Además, el disco suma 1.062 puntos de streaming y 86 descargas, informa UKMix.

beabadoobee se puede considerar un icono alternativo generacional después del éxito, hace unos años, de su single ‘Coffee’, sampleado en la canción lo-fi más famosa de la historia. De hecho, la británica está acostumbrada a colocar sus discos dentro del top 10 de la lista de álbumes británica; ‘Beatopia‘, su segundo álbum, alcanzó el puesto 4 en 2022, y ‘Fake it Flowers‘, su debut, quedó en el 8.

La longevidad es ahora el reto de beabadoobee, quien no tiene ningún single del disco dentro de la lista de singles británica… al contrario que Chappell Roan, que tiene dos, ‘Hot to Go’ (12) y ‘Red Wine Supernova’ (31), además del single posterior, ‘Good Luck, Babe!’ (3). ‘Death Bed (Coffee for Your Head)’, el mayor éxito de beabadoobee, compartido con Powfu, llegó al cuarto puesto.

beabadoobee ha llegado a colocar otros de sus singles dentro de la lista de singles británica, entre ellos, el single principal de su nuevo disco, ‘Take a Bite’, que marcó un puesto 68 hace unas semanas. ‘Glue Song’, su dueto con Clairo, es su mayor éxito, pues alcanzó un puesto 38. Después, ‘A Night to Rememeber’, su single con Laufey, llegó al 84 y ‘The Way Things Go’ quedó en el 86.