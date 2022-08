Después del interesante ‘Fake It Flowers‘, y mucho después del tremendo éxito de ‘death bed (coffee for your head)’ de Cowfu basado en su tema ‘Coffee’, beabadoobee vuelve con ‘Beatopia‘, un disco más ambicioso y que en nuestra redacción ha gustado bastante. Hace un par de semanas pudimos hablar con Bea Kristi horas antes de su concierto en el Mad Cool, y nos desgranó detalles de este álbum, pero también de su propia manera de entender la música, y de curiosidades como sus nexos con The 1975, Halsey y hasta Taylor Swift.

¿Qué sensaciones tienes con este lanzamiento?

Estoy súper emocionada. Mi anterior disco estaba mucho más limitado a un género particular, y sentía la presión de mantenerme ahí porque era lo que le había gustado a la gente… Con ‘Beatopia’ he decidido darme más libertad, hacer todo lo que quiero. Así que tengo muchas ganas de que la gente lo escuche.

Has dicho que el título es también una referencia al mundo imaginario que tenías de pequeña. ¿Qué hay en ese mundo?

Es más un sentimiento que un concepto. Yo creé mi propio mundo cuando tenía siete años, un lugar al que huir cuando sentía que necesitaba escapar. Ahora pienso que es más bien un sentimiento que tenía en mí, porque hay muchas cosas que estuve reprimiendo durante años. Sigo acudiendo a ese “mundo”, pero de otra manera: lo encuentro en gente, en mis amigos, en Londres… lo encuentro en todos esos lugares.

Mucha gente encuentra eso en la música, especialmente en algunos artistas o en canciones concretas. No sé si es tu caso también, si tienes algún cantante o alguna canción a la que acudes cuando te encuentras mal y tienes esa necesidad de escapar.

Sí, sí, entiendo al 100% eso que dices, la música ayuda muchísimo con estas cosas. A mí me encanta Elliott Smith, Daniel Johnston, The Sundays… Siempre van a ser una gran inspiración para mí y para mi música. O The Cardigans… No sé, podría decir mucha gente. Pero sí, suelo depender de la música para sentirme mejor y sentir paz.

Es probable que muchos fans encuentren eso en tus canciones.

Ya… es surrealista, la verdad. Y me hace muy feliz. Me hace sentirme menos sola.

La portada está muy cuidada. ¿Qué me puedes contar de ella?

Quería que la persona que lo diseñó encapsulara el disco, ¿sabes? Y que dibujase como yo dibujaba cuando era pequeña. Y encontré a una artista maravillosa, Julia Star, una tatuadora que es quizás de las personas más puras que he conocido… así que tenía sentido que ella fuese la encargada de diseñar la portada. Tiene mucho talento.

¿Cómo has afrontado la producción de ‘Beatopia’?

He trabajado de forma muy intensa con mi guitarrista Jacob, hicimos el disco al completo entre él y yo, con la ayuda de Iain Berryman, ingeniero de sonido. Escribí una o dos canciones junto a Jack Steadman y Starsmith, y Matt de The 1975 me ayudó también a escribir algunas partes. También he tenido la colaboración de PinkPantheress, gran amiga mía, y Robin/Cavetown hizo algunos coros.

¿De qué manera contribuyó PinkPantheress en ‘Tinkerbell is Overrated’?

La canción ya estaba hecha y mezclada, pero queríamos que alguien nos diese su opinión y aportase algo refrescante, ¿sabes? Sobre todo en cuanto a la melodía. Así que le pregunté a ella, porque sus melodías son muy reconocibles, es tremenda.



Mencionas también a Matt de The 1975. Has sido telonera de ellos, de Halsey, de Clairo…

Sí, han sido oportunidades increíbles, la verdad. Siempre es muy bueno poder enseñarle tu música a gente que no la conoce, y especialmente cuando se trata del público que va a ver a Halsey o a The 1975, pues imagínate… es muchísimo público. Es una oportunidad muy buena para mí como artista. Es también muy raro, porque estás cantando para un público que no es el tuyo, pero es todo un reto… y un reto muy divertido.

Taylor Swift ha declarado ser fan de tu música. No sé si has llegado a hablar con ella…

Sí, la conocí en los Premios NME. Se me acercó y me dijo que le encantaba mi música, imagínate… es una persona tan talentosa, una gran artista… fue muy guay, la verdad.

¿Puede ser que haya canciones más uptempo en este disco? Pienso por ejemplo en ’10:36′ o ‘See You Soon’.

Sí, quería hacerlo así… pero, aunque en las letras sí se refleja todo el tema de la cuarentena, los confinamientos y mi estado mental, no es el motivo de que esos sean los sonidos.

«‘Beatopia’ es más bien un sentimiento que tenía en mí, porque hay muchas cosas que estuve reprimiendo durante años. Es un lugar que ahora encuentro en amigos, en Londres…»

¿Cuál dirías que es tu canción favorita de este d…?

‘See You Soon’.

Qué rápido.

(ríe) Es que siempre va a ser ‘See You Soon’. Es que me recuerda a cuando la escribí, y la escribí después de drogarme con setas. Fue un momento muy especial, era una temporada difícil para mí, y ese momento fue muy especial. A nivel de sonido es lo que siempre he querido hacer, además.

‘You’re here, that’s the thing’ es la última canción del tracklist, aunque no sé si habrá una edición deluxe…

Tengo bonus tracks, pero ‘You’re here, that’s the thing’ será la última canción, sí.

¿Y por qué has querido que sea la última?

Yo creo que el título lo dice todo, ¿no? En plan, si has llegado hasta aquí, y has escuchado todo el disco, pues eso es muy especial para mí. Además es una canción muy divertida, toda la banda canta ahí… es muy dulce acabar ahí.

Este lanzamiento es también con Dirty Hit, que han sido tu sello desde que empezaste. Entiendo que estás contenta con ellos.

Sí, me deja hacer todo lo que quiero, así que estoy contenta. Además tengo una relación muy abierta con ellos, si necesito algo sé que puedo contar con sus consejos y su ayuda.

Dijiste en una entrevista que la BSO de ‘Juno’ te inspiró para hacer música, y…

No dije eso… [NdR: le enseño la entrevista] Ah, sí. Bueno, pero no lo debió entender bien quien me entrevistó, lo que quería decir es que hay una artista en esa BSO que me inspiró, Kimya Dawson. Es maravillosa y me hizo entender que no necesitas acordes complicados ni la mejor voz del mundo para hacer algo muy bueno.

¿Tienes pensado ver algún concierto de Mad Cool después del tuyo?

Qué va, de hecho estoy hecha pedazos porque llevo toda la semana preparándome para ver a Deftones, tenía muchas ganas, es un sueño… y acabo de enterarme de que tocan a la misma hora que yo. Así que no puedo verlos, y además nadie va a venir a verme a mí porque van a estar viendo a Deftones.