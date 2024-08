La jaula del horror de Marilyn Manson

Los videoclips de Marilyn Manson siempre se han caracterizado por su impacto estético y riqueza iconográfica. Y ‘As Sick As The Secrets Within’ no lo es menos. Manson, junto a su colaborador Bill Yukich, recupera parte de los motivos visuales de clips célebres de su carrera como ‘Sweet Dreams’ o ‘Tourniquet’ y los reinterpreta en clave siniestra. Menos sórdido pero más oscuro.

A la clásica imaginería blasfema y satánica (figuras de vírgenes, ángeles caídos, Manson bebiendo del cáliz sagrado, escribiendo con una calavera al lado como San Jerónimo), se le añade el protagonismo de las imágenes de cefalópodos. Un motivo visual que recuerda tanto al erotismo y terror tentacular tan habitual en el género eroguro japonés, como a las criaturas lovecraftianas representadas como grandes cefalópodos en el comic y el cine.

Otro elemento destacado es esa especie de placenta o segunda piel en la que aparece atrapado el cantante. A lo largo del vídeo vemos sus intentos por salir de ella, de romper esa “jaula”, como dice en la letra, en la que está encerrado. ¿Se puede interpretar esa secuencia en clave personal, como la representación simbólica de los intentos de “renacer” de un cantante que ha caído en el infierno de la irrelevancia musical y el repudio público?