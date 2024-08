Beyoncé amenaza a Trump por el uso de ‘Freedom’

Beyoncé ha impedido el uso de ‘Freedom‘, su canción de 2016, en la campaña presidencial de Donald Trump, después de que el portavoz de Trump, Steven Cheung, subiera un vídeo en X de Trump bajando de un avión con ‘Freedom’ sonando de fondo. Una decisión a todas luces provocadora, pues ‘Freedom’ es la canción oficial de la campaña presidencial de Kamala Harris por el lado demócrata. Harris anunció su candidatura el mes pasado, tras la renuncia de Joe Biden a continuar en la carrera presidencial.

Según Rolling Stone y Billboard, el «sello discográfico de Beyoncé» y su editorial han amenazado con tomar acciones legales contra la campaña de Trump por su uso de ‘Freedom’, tras la publicación del vídeo. Un «cese y desista» ha bastado para que el vídeo haya sido borrado de forma inmediata del perfil de la campaña de Trump en la citada red social.

‘Freedom’ es el gran himno antirracista de Beyoncé y Kendrick Lamar, un tema en el que Knowles denuncia la violencia policial que se ejerce contra la población afroamericana en Estados Unidos. En el último mes, por ejemplo, el asesinato de Sonya Massey en manos de un agente de policía, en su propia casa, ha conmocionado al país. ‘Freedom’ fue el cuarto single de ‘Lemonade‘.

Beyoncé no es la única artista que, en las últimas semanas, ha señalado el uso de una canción propia en la campaña de Donald Trump. También Céline Dion ha tenido que pedir que no se use ‘My Heart Will Go On’ ni mucho menos su imagen cantando la canción en directo, en los mítines de Trump.

Beyoncé acaba de ser noticia por anunciar su propia marca de whisky, mientras su disco ‘Cowboy Carter‘ sigue sin promocionarse de ninguna manera, meses después de su edición.