Sabrina Carpenter y Jenna Ortega, en el psicótico teaser de ‘Taste’

Estamos preparados para uno de los discos más anticipados del año. Sabrina Carpenter lanza mañana ‘Short N’ Sweet’, su sexto disco, aunque parezca mentira. Hoy ha compartido una pequeña muestra de su próximo single, ‘Taste’.

La sorpresa es que el videoclip está inspirado en una película de terror y coprotagonizado por Jenna Ortega, una de las actrices clave de este género en los últimos años.

El adelanto de ‘Taste’ muestra a la cantante sorprendiendo a Ortega con un cuchillo, que se encuentra en la ducha con un amante, y recreando la icónica escena de asesinato en ‘Psicosis’. Después, usa la hoja del cuchillo como espejo mientras se pinta los labios.

Snippet of Sabrina Carpenter’s new single, “Taste,” out tonight. https://t.co/fQn0cGUx4M

— Pop Crave (@PopCrave) August 22, 2024