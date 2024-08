‘We Pray’ es la extraña mezcla de estilos y autores de Coldplay

Coldplay está viendo resurgir estos días uno de sus grandes clásicos, ‘Viva la Vida‘, en las listas de éxitos. Posicionada en el puesto 37 de la lista global de éxitos de Spotify, vuelve a ser una de las canciones más exitosas del mundo 15 años después de su edición. Coldplay tiene en total 6 hits entre los más oídos en el mundo, todos ellos viejos: ‘Something Just Like This’ con The Chainsmokers en el 58, ‘Yellow’ en el 78, ‘A Sky Full of Stars’ en el 82 y ‘Sparks’ en el 126.

Dónde está ese mismo público de Coldplay escuchando ‘feelslikeimfallinginlove‘, el primer single de ‘Moon Music’, el nuevo disco de Coldplay, es una de las preguntas que está dejando esta nueva era de la banda de Chris Martin. ‘Higher Power’ al final resultó un enorme éxito, pero no parece que ‘feelslikeimfallinginlove‘ vaya por el mismo camino. Está pasando bastante desapercibida.

Ahora, Coldplay mueve ficha publicando el segundo single de ‘Moon Music‘. En ‘We Pray’, Coldplay reúne en una misma grabación a Little Simz, Burna Boy, TINI y Elyanna. El mensaje que leer entre líneas parece ser que la música es un lenguaje universal (Elyanna es palestina). La letra de ‘We Pray’ habla de ayudarse los unos a los otros, de superar los obstáculos. A Coldplay le hace feliz «tener un hogar y unos cuantos discos que escuchar». Cada uno de los artistas invitados aporta su estilo, su color, a lo ‘We Are the World’.

El resultado de ‘We Pray’ es una horterada de producción situada a medio camino entre el trap-pop y la música de cámara, en la que han participado más personas de las que se pueden contar, entre ellos un Max Martin que no se sabe muy bien qué aporta aquí, aparte del nombre; Shawn Carter, es decir, Jay-Z, por alguna misteriosa razón y, por si fuera poco, también la dupla de Andrés Torres y Mauricio Rengifo, autores de ‘Despacito’ y últimamente colaboradores de Aitana. Y estos solo son algunos de los compositores involucrados en la canción.

Esta mezcla de nombres desconcierta, pero más extraño suena este mejunje de estilos que, sobre una mezcla de trap y pop, coloca unos staccatos de violoncello casi igual de pronunciados que los de ‘Viva la Vida’, y que decide despedirse con un coro de góspel, por eso de acabar bien arriba. Pero lo peor de ‘We Pray’ no es que intente -o lo parezca- ser el nuevo ‘Viva la Vida’ ahora que esta vuelve a sonar en todo el mundo. Lo peor es que intenta desesperadamente ser un himno. Y los himnos nunca suenan forzados.