A$AP Rocky retrasa disco: Morrissey y Danny Elfman confirmados

A$AP Rocky lleva sin sacar disco desde 2018 (‘TESTING’). Parecía que este 30 de agosto la espera iba a llegar a su fin con la salida del esperado ‘Don’t Be Dumb’, pero finalmente se retrasará hasta una fecha indeterminada de otoño. Sin embargo, hay grandes novedades gracias a una entrevista con Billboard. Entre estas, se confirma la presencia de Morrissey.

«FILTRACIONES Y AUTORIZACIONES DE SAMPLES ESTÁN AFECTANDO AL DISCO. HAN PASADO SEIS AÑOS Y QUIERO HACER EL MEJOR ÁLBUM DE LA HISTORIA. SIENTO LA ESPERA», publicó Rocky en X acompañando a la pieza de Billboard. En esta, el rapero de Harlem da grandes detalles sobre ‘Don’t Be Dumb’, como que intentó reclutar a Tim Burton para diseñar la portada. No lo consiguió, pero Burton sí llegó a escuchar el álbum al completo.

«Estaba moviendo la cabeza y soltó: ‘¡Wow, no sabía que hacías ese tipo de música!'», contó Rocky al medio estadounidense, asegurando que a Burton «le estaba flipando» el disco. El director no estará involucrado en el proyecto, pero sí uno de sus grandes colaboradores. De esta manera, Danny Elfman habría contribuido a ‘Don’t Be Dumb’ con varios fragmentos musicales repartidos a lo largo del LP.

‘Don’t Be Dumb’ también incluirá a de Tyler, the Creator, Pharrell, Mike Dean, Madlib, Metro Boomin, Hitkidd y Morrissey. Aparentemente, el cantante británico compartirá canción con Busta Rhymes, Flavor Flav, Slick Rick y Fatman Scoop, lo cual es surrealista ante todo. Mientras esperamos al disco, A$AP Rocky ha compartido el vídeo de la reciente ‘Highjack’, junto a Jessica Pratt.

LEAKS & SAMPLE CLEARANCES ARE DISRUPTING THE ALBUM. ITS BEEN 6 YEARS & I WANNA MAKE THE BEST ALBUM EVER. IM SORRY FOR THE WAIT. https://t.co/rA0Z9u66Sy

— LORD FLACKO JODYE II (@asvpxrocky) August 22, 2024