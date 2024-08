Chappell Roan a sus fans: “las mujeres no os debemos una mierda”

El salto a la fama de Chappell Roan en pocos meses está provocando también cierta toxicidad en su relación con sus fans, que parecen tener muy claro lo que la cantante tiene que hacer o tiene que dejar de hacer. Esta misma semana realizaba unas declaraciones en las que reflexionaba sobre el acoso de sus seguidores, sobre la pertinencia de exigir un abrazo o una foto, y ahora ha ido más allá con un largo texto compartido en Instagram:

“Durante los últimos 10 años he estado trabajando sin parar para construir mi proyecto y ha llegado el punto en que necesito trazar líneas y establecer límites. Quiero ser artista durante mucho, mucho tiempo. He tenido demasiadas interacciones físicas y sociales no consensuadas y solo necesito exponerlo y recordaros que las mujeres no os debemos una mierda. Elegí esta carrera porque amo la música y el arte y honrar a mi niña interior. No acepto acoso de ningún tipo por elegir este camino, ni lo merezco.

Me refiero específicamente al comportamiento depredador (disfrazado de comportamiento ‘superfanático’) que se ha normalizado debido a la forma en que se ha tratado a mujeres famosas en el pasado. Por favor, no asumáis que sabéis mucho sobre la vida de nadie, la personalidad y los límites de alguien, solo porque estéis familiarizados con esa persona o con su trabajo online.

Cuando estoy en el escenario, cuando estoy actuando, cuando estoy haciendo drag, cuando estoy en un evento de trabajo, cuando estoy haciendo prensa… estoy en el trabajo. En cualquier otra circunstancia, no estoy en modo trabajo. Ya he fichado. No estoy de acuerdo con la idea de que debo a personas que no conozco, en las que no confío o me asustan, un intercambio mutuo de energía, tiempo o atención, sólo porque expresan admiración. Las mujeres no os deben una razón por la que no quieran que las toquen o les hablen. Esto no tiene nada que ver con la gratitud y el amor que siento por mi comunidad y por la gente que respeta mis límites, y por el amor que siento por cada persona que me eleva y que ha estado conmigo ayudando a que mi proyecto esté donde está ahora mismo.

Si todavía te preguntas “Bueno, si no querías que esto sucediera, ¿por qué elegiste una carrera en la que sabías que no te sentirías cómoda con el resultado del éxito?”, escucha esto: acepto el éxito del proyecto, el amor que siento y el agradecimiento que tengo. Lo que no acepto es gente espeluznante, que me toquen y que me sigan.

A continuación, Chappell Roan compara su situación con lo que se ha dicho siempre sobre las mujeres que llevan falda corta y subraya: “Por favor, dejad de tocarme, dejad de actuar raro con mi familia y mis amigos”. Y reconoce: “estoy asustada y cansada (…) Me siento más insegura que en toda mi vida”. Chappell Roan ha cerrado los comentarios de Instagram porque considera que esto no es un debate ni una conversación en grupo.