M.I.A. manifiesta su apoyo a Trump

En un escueto tuit, M.I.A. ha manifestado su apoyo a Trump, después de que este haya subido a un mitin a Robert Kennedy, Jr. La cantante asegura que «Trump va a estar a cargo de Estados Unidos durante 4 años que son todo un reto», y que después «RFK heredará Estados Unidos cuando Dios esté listo para replantarlos y reconstruirlos con rectitud». Trump ha prometido que si es presidente, publicará todos los documentos secretos sobre el asesinato de John F. Kennedy.

El post de M.I.A. ha decepcionado a muchos de sus fans por las políticas migratorias de Trump o por su visión de Palestina. De hecho, en el pasado y como recuerda NME, M.I.A. ha sido muy crítica con Trump, llegando a postear que este sufría «problemas mentales» en 2017. Cuando este sufrió un atentado el mes pasado, posteó, misteriosamente: «¿Cómo es posible fallar todos esos tiros?».

La presentación de Trump de Robert Kennedy Jr ha dejado otra noticia musical. Foo Fighters han protestado por el uso de su canción ‘My Hero’, asegurando que los royalties serán donados a la campaña de la demócrata Kamala Harris.

Trump is going to ride America through the most challenging 4 years coming pulling out weed , and RFK will inherit America when God is ready to replant and rebuild it righteously. https://t.co/dVseN9rcej

— M.I.A.Ⓜ️ (@MIAuniverse) August 23, 2024