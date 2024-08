Foo Fighters protestan contra Trump y colaboran con Kamala

Este viernes 23 de agosto, Donald Trump ha utilizado una canción de Foo Fighters, en concreto ‘My Hero’, durante un mitin en Arizona. La usó para dar la bienvenida al escenario a Robert F. Kennedy Jr. Cuando le han preguntado al grupo en X si habían consentido el uso de la canción, Foo Fighters han sido escuetos: “digámoslo claro: no”.

El grupo de Dave Grohl ha decidido ir más allá y ha comunicado a Billboard lo siguiente: “Nadie ha pedido permiso a Foo Fighters, y si lo hubieran hecho, no se lo habrían dado”. Además, aseguran que se están llevando a cabo las acciones pertinentes, y lo que es más, los royalties recibidos por el uso de este tema serán donados a la campaña de Kamala Harris.

Esta semana ha sido la gran presentación de la candidatura de Kamala Harris en Estados Unidos, respaldada por los Obama y los Clinton, entre otros. Stevie Wonder ha estado entre los presentes, y Beyoncé, entre las grandes ausencias. Al menos de momento, porque ‘Freedom’ parece ser el himno oficial de la campaña de Harris.

Precisamente, ‘Freedom’ de Beyoncé ha sido objeto de polémica porque Trump también la ha usado sin permiso durante su campaña, provocando que el equipo de Beyoncé le mande a Trump un “cease and desist”. También los herederos de Isaac Hayes han protestado por el uso de ‘Hold On, I’m Coming’ en la campaña de Trump en diversos mítines entre 2022 y 2024, amenazando con tomar medidas.

Let us be clear. pic.twitter.com/gexHWjPMYh

— Foo Fighters (@foofighters) August 24, 2024