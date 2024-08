Era cuestión de tiempo que el mundo de la moda se sumara al “brat summer”. El inesperado éxito de Charli xcx, a punto de sobrepasar el millón de copias por primera vez con un disco que incluso ha llegado a la campaña por las elecciones presidenciales de Estados Unidos, tenía que trasladarse a otras disciplinas.

Si al menos en las dos fiestas brat que se han hecho en Madrid (el finde que viene será la tercera en La Boite) se han visto camisetas improvisadas por el público, tipo «I am so Julia», Bershka ha estado rápida lanzando una camiseta brat. Desconocemos si es oficial, pero suponemos que habrá de serlo porque las palabras «Charli xcx» aparecen en la etiqueta y a la espalda.

Yendo más lejos aún, Charli xcx ha lanzado en sus Stories un ticket de H&M en el que pueden verse elementos como “las botas brat”, “el vestido de Charli”, “las gafas xcx”, “los vaqueros angel”, o “las bragas hottie hot”, entre otras. Aparece la fecha 12 de septiembre, y suponemos que ese día será el lanzamiento de la colección de H&M.

Charli xcx seems to tease a collaboration with H&M.

H&M has changed their profile picture to a green one & has also changed their bio to "12092024". pic.twitter.com/OsPo1MEUsR

— xcxshake (@xcxshake) August 28, 2024