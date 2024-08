Los Smiths no se reunirán en 2025… ¿por razones políticas?

La reunión de Oasis nos hacía pensar inmediatamente en la única más imposible todavía: la de los Smiths. Pues bien, resulta que no es tan imposible después de todo.

“Casualmente”, Morrissey ha posteado hoy que «en junio de 2024 AEG Entertainment Group realizó una oferta generosa a Morrissey y Johnny Marr para hacer una gira mundial como The Smiths a lo largo de 2025». Continúa el comunicado escrito en tercera persona: “Morrissey dijo sí a la oferta. Marr ignoró la oferta”.

Y continúa para más inri: “Morrissey realiza una gira con todo vendido por Estados Unidos en noviembre. Johnny Marr es el invitado del tour de New Order”. NME ha contactado con los representantes de Johnny Marr para corroborarlo, pero quizá baste echar un ojo a su Twitter para comprender lo que ocurre.

Cuando alguien hablaba de la reunión de los Smiths, Johnny Marr respondía con una foto del político populista pro-Brexit Nigel Farage. Su partido se llama Reform UK. Es decir, estaría diciendo que no está dispuesto a realizar una gira con Morrissey, debido a su deriva conservadora.

En cuanto al resto de miembros de los Smiths que veis en la foto, Andy Rourke fallecía en 2023, mientras Mike Joyce parece que no ha sido invitado a la fiesta.

Holy moly! Morrissey was up for a reunion with Johnny Marr, but Johnny said no. This is quite astounding. Statement from Moz attached. pic.twitter.com/5PHKbzycJh

— The Morrissey Mercury (@MorrisseyMerc) August 29, 2024