RFTW: Sen Senra, Amaral, Love of Lesbian con Zahara…

Hoy 30 de agosto se publican los nuevos discos de gente tan variada como Nick Cave & The Bad Seeds y Edurne, amén de lo nuevo de Paris Paloma. Kehlani ha publicado álbum esta semana, anticipándose un par de días. De todos ellos podéis escuchar una pieza en nuestra playlist de novedades Ready For the Weekend.

En singles, os hemos venido presentando los singles de lo próximo de Caribou, The Smile, Godspeed You! Black Emperor, Sophie o Kim Deal. Primal Scream presentan el nuevo single de su nuevo disco. Pero el menú es aún más jugoso en cuanto a singles nacionales: hay nuevos temas de Amaral, Sen Senra, Rels B e incluso otro dueto más entre Love of Lesbian y Zahara. Karavana y Error 97 tampoco se quedan atrás.

El pop también nos premia con nuevos temas de FLO y Mabel. En España, de Ana Guerra con Coti y de Ana Mena con Emilia. Y hablando de curiosidades, podéis elegir entre el nuevo tema de R&B de Victoria Monét con Usher; o el ‘Vivo por ella’ de Andrea Bocelli y Karol G.