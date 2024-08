Ana Mena y Emilia están :( pero te hacen :)

Por un lado, Ana Mena, pop star a la que debemos dos de los mayores hitazos del pop hecho en España de los últimos años, ‘Madrid City‘ y ‘Las 12’. Por otro, Emilia, así, a secas, superestrella argentina que últimamente ha sido artífice de éxitos globales como ‘La Original’ o ‘No se ve’.

Juntas, Ana Mena y Emilia entregan hoy su segundo single conjunto, ‘Carita triste’. Ambas ya habían colaborado en ‘El chisme’ junto a Nio Garcia, pero ‘Carita triste’ las une a ellas dos y a nadie más.

‘Carita triste’ es una canción hermana de ‘Las 12’ y ‘Madrid City’; el piano trance sacado del playbook de Robert Miles vuelve a estar presente en esta producción firmada por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, productores de esos otros dos éxitos de Ana Mena.

Sin embargo, esta vez el estribillo de ‘Carita triste’ no se lo queda el «drop» instrumental, como era el caso de ‘Madrid City’ y ‘Las 12’, sino que se lo agencian Ana Mena y Emilia, que expresan su mal de amores sobre una base de puro dance-pop: van «pintando caritas tristes» y avisan de que «ayer lloré pero no me viste». Un estribillazo escrito para cantarlo a pleno pulmón allá donde suene.

En el videoclip de ‘Carita triste’, rodado en un castillo, Ana Mena y Emilia vengan haber sido traicionadas arruinando una pedida de mano. Dirige The Panda Bear Show, que no tiene nada que ver con el artista Panda Bear.