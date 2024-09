Halsey revela fecha y portada de ‘The Great Impersonator’

Halsey sigue dando la información de su nuevo álbum a cuentagotas. Hoy por fin conocemos la portada de ‘The Great Impersonator’ y su fecha de salida, el 25 de octubre.

Lo primero que escuchamos de la nueva entrega de Halsey era ‘The End’, un tema en el que Halsey revelaba que había luchado por su vida tras ser diagnosticada de lupus y un tipo de linfoma. Después, llegaron ‘Lucky’, con su sample de Britney, y ‘Lonely Is the Muse’, más bien grunge. Tal variedad tendrá su sentido.

My 5th studio album “The Great Impersonator” coming October 25th.

I made this record in the space between life and death. And it feels like I’ve waited an eternity for you to have it. I’ll wait a bit longer. I’ve waited a decade, already.

Pre-order available now. pic.twitter.com/xyV5D9ryqX

— h (@halsey) September 4, 2024