Sade publicará su primera canción en 6 años. ‘Young Lion’ formará parte del recopilatorio ‘Transa’, que la ONG Red Hot ha ideado con el objetivo de concienciar sobre de la identidad trans. Sade dedica ‘Young Lion’ a su hijo trans, Izaak. No se especifica si ‘Young Lion’ es una creación de Sade, la banda, o de su vocalista Sade Adu en solitario.

El repertorio de ‘Transa’ resaltará el trabajo de artistas trans y no binarios; Sam Smith es uno de los artistas que participan, así como Beverly Glenn-Copeland, quien ha inspirado el proyecto en parte. ‘Transa’ sale el 22 de noviembre.

También André 3000, que aporta una composición de 30 minutos, Moses Sumney, que versiona a SOPHIE, o Jeff Tweedy figuran en el cancionero de ‘Transa’, así como Fleet Foxes, Adrianne Lenker, Clairo, L’Rain, Perfume Genius, Yaeji, Devendra Banhart, Laura Jane Grace, Grouper, Helado Negro, Jlin, Cassandra Jenkins, Alan Sparhawk de Low, Kara Jackson o hasta Hunter Schafer. El disco contendrá 46 canciones aportadas por más de 100 artistas y se dividirá en ocho capítulos a raíz de que la bandera LGBTQ+ se compone de ocho franjas de colores.

‘Young Lion’ será el primer lanzamiento de Sade desde 2018; ese fue el año en que la banda autora de ‘Diamond Life’ (1984) publicó sendas canciones para dos bandas sonoras distintas, ‘Flower of the Universe’ para la película ‘Un pliegue en el tiempo’, y ‘The Big Unknown‘ para ‘Viudas’. El último álbum de estudio de Sade, ‘Soldier of Love‘, data de 2010.

El primer adelanto de ‘Transa’ es una versión de ‘I Would Die 4 U’ de Prince interpretada por sus colaboradoras, Wendy & Lisa.