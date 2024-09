Llorando como Magdalenas: el fenómeno viral de ‘Tan poca vida’

Cuando ‘Tan poca vida’ (Lumen) se publicó en España hace casi diez años, en 2016, no fue ningún exitazo. Lo leyeron los lectores habituales, aquellos (me incluyo) que cuando ven en la portada palabras como Booker Prize o National Book Award (no digamos ya Pulitzer) empiezan a babear como mi perra esperando el cuenco de la comida. La novela de más de 1000 páginas de la desconocida Hanya Yanagihara apareció en más listas de los mejores libros de 2016 (entre ellas la nuestra) que en las de más vendidos.

En la actualidad, y desde hace ya un año, mires la lista de ventas de novelas que mires, entre Blackwaters, Joël Dickers y Javier Castillos, verás, inalterable mes a mes, la novela ‘Tan poca vida’. Un longseller entre bestsellers. ¿De dónde viene este revival, si no ha habido adaptación cinematográfica ni serie de Netflix ni, no sé, le han dado el Nobel a Yanagihara? La clave está en una diva lectora: Dua Lipa.

- Publicidad -

El 6 de marzo de 2023, la cantante londinense escribió un artículo en The Booker Price expresando su admiración absoluta por la novela: “fue uno de los primeros libros en los que lloré abiertamente después de leerlo. Al final me sentí profundamente cambiada. No exagero cuando digo que esta novela desafió todo lo que creía saber sobre el amor y la amistad. Es uno de esos libros que se quedan contigo para siempre”. Después de que se viralizaran esas palabras, llegó la primera ola de los lectores.

La segunda vino de TikTok. Este es sin duda el fenómeno más interesante. Que una estrella del pop impulse las ventas de un libro a través de una recomendación personal o porque salga con él en alguna foto, no es ninguna novedad. Pero que lo hagan miles de lectores anónimos grabándose llorando a moco tendido tras terminar de leer un libro, sí que es reseñable. En poco menos de un año, la red social se ha llenado de booktokers (#Booktok) mostrando su ejemplar de ‘Tan poca vida’ mientras, con la habitual mezcla de sinceridad y sobreactuación tiktokera, lo comentan entre hipos y lágrimas.

- Publicidad -

Hay una bonita paradoja en todo esto: un libro de más de mil páginas recomendado sin usar las palabras, solo con una llorera. Con una respuesta puramente física, no intelectual. Ocurre un poco como la foto de Peter Hujar que ilustra la cubierta del libro: un hombre que parece estar sufriendo tanto como los protagonistas de la novela, pero que en realidad está teniendo un pedazo de orgasmo que se le va la vida. Al final, parece cumplirse el dicho: una imagen (de una reacción en redes) vale más que mil palabras.