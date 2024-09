Pharrell Williams lidia con una manifestante de PETA de la mejor manera

Pharrell Williams ha demostrado su templanza y elegancia en la premiere de su nueva película autobiográfica, después de que una manifestante de PETA se subiese al escenario. Es la definición perfecta de ‘kill ‘em with kindness’.

El reputado productor y artista estadounidense está en medio de la presentación de su atípico biopic centrado en la animación LEGO, ‘PIECE BY PIECE’. Dirigida por Morgan Neville, la cinta se estrenará en los cines estadounidenses el próximo 11 de octubre.

En la premiere de la misma en el Festival de Toronto, justo al acabar la cinta, una mujer se subió la tarima para protestar en nombre de los derechos de los animales con una pancarta en la que se podía leer: «Pharrell para de apoyar la matanza de animales para la moda», en relación a su posición como director creativo en Louis Vuitton.

La respuesta de Pharrell fue todo lo que te imaginarías viniendo de él: «¿Sabes qué? Tienes razón», empezó a repetir en un tono amable mientras la mujer seguía gritando.

Los «que Dios te bendiga», despertando los aplausos del público, tampoco faltaron: «Por favor, una ronda de aplausos para ella», dijo Williams antes de que se la llevaran finalmente. Tras lo ocurrido, Pharrell decide abordar la situación: «Estamos trabajando en eso justamente. Si solamente me hubiera preguntado, se lo hubiese dicho. En vez de eso, ella quería repetirse», concluyó.

En la película también participan importantes personalidades del círculo de Pharrell, como Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Timbaland, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Jay-Z y Snoop Dogg. Todos prestarán su voz al personaje, además de tener su propio avatar de LEGO.

Pharrell Williams addresses PETA protestor at his film premiere:

“We’re actually working on that. And if she would’ve just asked me, I would’ve told her. But instead, she wanted to repeat herself.” pic.twitter.com/4iOBipTQOt

— Pop Crave (@PopCrave) September 11, 2024