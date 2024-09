Timberlake, sentenciado a 25 horas, habla sobre su arresto

«Esto va a arruinar la gira» ha sido una de las frases icónicas que ha dejado la cultura pop en 2024. Salió hace unos meses de boca de Justin Timberlake, cuando el cantante fue arrestado en el pueblo de Sag Harbor, en Nueva York, por conducir ebrio después de dar positivo en un control de alcoholemia, durante la medianoche del 18 de junio. Timberlake se saltó una señal de stop y se desvió de su carril muy poco después de coger el coche tras una noche de fiesta. Timberlake reconoció que se había tomado «un martini». Su retrato policial no tardó en hacerse público.

Ahora, Timberlake se ha declarado culpable de conducir en estado de ebriedad. Como parte de su sentencia, Timberlake deberá abonar una multa de 500 dólares con un recargo de 260 dólares y realizar 25 horas de servicio comunitario en una organización sin ánimo de lucro de su elección. Además, se le retirará el permiso de conducir durante 90 días.

Después de conocerse la sentencia, Timberlake ha hablado con los medios de comunicación para reconocer públicamente su «error» e instar al público a jamás conducir después de haber bebido. «Trato de mantenerme en un estándar muy alto, para mí mismo, y este no fue el caso», ha declarado Timberlake. «Aunque solo hayas tomado una copa, no te pongas al volante. Hay muchas alternativas. Llama a un amigo. Toma un Uber. Hay muchas aplicaciones de transporte. Toma un taxi. Yo he cometido este error y espero que cualquiera que esté viendo y escuchando esto pueda aprender de este error, yo desde luego lo he hecho».

