Pelea entre miembros de Jane’s Addiction en pleno concierto

El último concierto de Jane’s Addiction en Boston, este viernes, ha terminado de muy mala manera tras un encontronazo entre el vocalista del grupo, Perry Farrell, y su guitarrista, Dave Navarro; un incidente que ha dejado perplejos a sus seguidores y que ha llevado a la esposa de Farrell, Etty Lau, a explicar los motivos detrás del comportamiento de su marido.

Un vídeo que circula por redes muestra a Farrell acercarse a Navarro con actitud agresiva, encarándose a él muy enfadado. En un momento, le empuja fuertemente con el hombro e intenta propinarle un puñetazo, momento en que Navarro intenta protegerse, exhibiendo una expresión de desconcierto en el rostro. A continuación, el bajista Eric Avery acude a separarles.

Tras el incidente, Etty Lau ha querido poner la situación en contexto. Según ha explicado, Farrell estaba cabreado por el elevado volumen de los instrumentos, que ahogaba su voz, un problema que le estaba «frustrando» en conciertos previos y que estaba causando quejas en las primeras filas. Lau explica que Farrell tiene problemas de oído y que, en ese momento, el volumen le había llevado a padecer dolor de garganta, porque «ya no estaba cantando sino gritando».

En cuanto a la pelea, Lau da su versión de los hechos y asegura que, después de separar a Navarro, Eric se llevó a Perry al backstage y que, para intentar reducirlo, le hizo una llave de cabeza y le pegó tres veces en el estómago. Etty cuenta que, después del incidente, Farrell estaba hecho una «bestia enfurecida» y que, a continuación, el cantante se «vino abajo» y no podía parar de «llorar y llorar». Según Lau, Eric «se aprovechó de la situación» para atacar a Perry.

Según cuentan asistentes a la gira de Jane’s Addiction, en los primeros conciertos ya se percibía tensión encima del escenario debido a los problemas vocales de Farrell. Sin embargo, ninguna noche ha sido tan desastrosa como la de este viernes.

Curiosamente, alguien ha comentado la noticia a Liam Gallagher de Oasis, escribiéndole que «estos seréis Noel y tú en la tercera noche de vuestra gira». Gallagher ha respondido negando la mayor porque «ahora somos muy profesionales», añadiendo que «lo que estamos preparando os volará la cabeza».

Longer vid of fight that brought tonight's Jane's Addiction show to an early end.

Problems started in "Mountain Song" when Perry shouted at Dave. Issues got worse in "Three Days" + boiled over in "Ocean Size."

Crew + bassist Eric Avery subdued Perry

