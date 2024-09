Muere Tito Jackson, miembro de los Jackson 5

Tito Jackson, miembro de los Jackson 5, ha fallecido a los 70 años. Tito era el tercero de los 10 hijos de la familia. Los otros cuatro hermanos en los Jackson 5 eran Jackie, Jermaine, Marlon y Michael Jackson, que fallecía hace ya 15 años.

Tito está naturalmente acreditado como corista en los singles más populares de The Jackson 5, como ‘I Want You Back’, ‘ABC’ o ‘I’ll Be There’. Canciones que han marcado decisivamente la trayectoria de artistas como Bruno Mars, Justin Timberlake o Rihanna.

- Publicidad -

“Estamos rotos, apenados y conmocionados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y por su bienestar”, han dicho los tres hijos de Tito en el comunicado, sin revelar la causa de la muerte. Según Entertainment Tonight, habría sufrido un ataque al corazón, conduciendo de Nuevo México a Oklahoma.

Tito Jackson, que terminó especializándose como guitarrista de blues, participó en el Victory Tour de 1984, la gira que reunía a los hermanos, incluyendo a un Michael que ya había arrasado con ‘Thriller’.

- Publicidad -

En 2001 Tito participó junto a sus hermanos en el concierto de 30º aniversario de Michael Jackson en el Madison Square Garden de Nueva York. En 2016 publicó un disco en solitario llamado ‘Tito Time’. En 2021 sacó un segundo disco llamado ‘Under Your Spell’ en el que contó con colaboradores de lujo como Stevie Wonder o George Benson. Y recientemente firmaba un single titulado ‘Attitude’ junto a la artista brasileña Natalia Damini.