Jhayco da otra victoria a Broncano a pesar de lo desmañado

El portorriqueño Jhayco es el actual número 1 de álbumes en España con su nuevo disco ‘Le Clique: Vida Rockstar’. 4 de sus 29 canciones se sitúan en el top 100 de singles. El cantante, mega conocido por colaboraciones con Bad Bunny como la multimillonaria ‘DÁKITI’ y ’Tarot’, fue el nuevo invitado sorpresa de ‘La Revuelta‘ y el primer músico conocido del nuevo formato, sin contar a Najwa Nimri, que acudía para promocionar su nueva serie.

La «entrevista» a Jhayco redundó en lo que durante 7 años se vio en ‘La Resistencia’: ni Broncano sabía quién era Jhayco, ni Jhayco parecía saber dónde se estaba metiendo. El presentador le llegó a preguntar cuándo salía su álbum. Mientras ambos debatían sobre la diferencia de vocablos entre Puerto Rico, República Dominicana y España, o la influencia de Estados Unidos en Puerto Rico («en Puerto Rico decimos párking»), solo una palabra en inglés podía venir a la cabeza: «awkward».

El único comentario musical sucedió cuando se proyectó el vídeo de ‘Vida Rockstar’ y el artista explicó que no le gustaba repetirse, y por eso ese tema tenía una mayor influencia pop-rock. Broncano reconoció un sonido a lo Blink 182 que Jhayco no negó, y el presentador recordó que el reggaeton y el trap consienten muchos matices. Curiosamente Bad Bunny no salió ni mencionado, pero algo es algo.

David otorgó a Jhayco el galardón de «primer invitado a ‘La Revuelta'» que se le olvidó entregar a Aitor Francesena, pero el portorriqueño tampoco se lo llevó. Van 4 intentos de sacar tal cosa del Teatro Príncipe. Jhayco le dio un patinete en el que Grison intentó hacer una pirueta que no salió. Grison había estado mejor al beatbox. Jhayco dijo que se lo llevaba de gira.

En contraposición a Jorge, un muchacho entre el público virgen a sus 25 años, el cantante anteriormente conocido como Jhay Cortez lucía como un fucker. Sin embargo, declaró que no había tenido relaciones sexuales en el último mes. Suponemos que estaba de broma, pero la entrevista estaba siendo tan obtusa que nadie lo podría decir. Ya en serio, no quiso contar el dinero que tenía en patrimonio o en su cuenta, pero sí que tiene una cama-cueva de la que sale humo cuando se levanta o alguien entra (?). Habría que haber conseguido una foto o vídeo a tiempo para edición. Pero tampoco sucedió.

El momento álgido tenía que ser para la pregunta «¿eres más machista o más racista?». El invitado la resolvió mostrando un cinturón que decía «macho sentimental», para desconcierto de las redes. Quizá sea más recordado que Jhayco fue el primero en pulsar el botón de «no tocar», provocando la aparición de una suerte de ninja que, como se fue, vino.

Twitter fue muy crítico con el programa, y aun así, volvió a ser líder de audiencia. Van 4 victorias de 6 sobre Pablo Motos, que anoche invitaba a Topuria a ‘El Hormiguero’. Fue una victoria por la mínima, mucho menos holgada que la del lunes, pero otra victoria sobre Pablo Motos al fin y al cabo. Y eso que adivinamos que los muchos fans de Jhayco, donde van a consumir este programa es en internet. En internet, ‘La Revuelta’ multiplica por 4 la audiencia de ‘El Hormiguero’, según El País.

Audiencias 17 de septiembre, según Vertele:

• ‘La Revuelta’ (La 1): 16.8% y 2.155.000

• ‘El Hormiguero’ (Antena 3): 16.6% y 2.075.000

Audiencias 17 de septiembre, en horario coincidente:

• ‘La Revuelta’ (La 1): 17.2% y 2.214.000

• ‘El Hormiguero’ (Antena 3): 15.4% y 1.993.000