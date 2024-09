Gwen Stefani se viste de cowgirl para anunciar su quinto disco

Gwen Stefani ha anunciado la salida de su quinto disco, ‘Bouquet’. Este estará disponible el próximo 15 de noviembre, pero este mismo viernes ya podremos escuchar el primer adelanto, ‘Somebody Else’s’.

‘Bouquet’ se trata del primer disco de Gwen Stefani en 7 años, tras el navideño ‘You Make It Feel Like Christmas’. El álbum estará formado por 10 canciones, de las cuales una es junto a su marido, Blake Shelton.

En la portada, la cantante de No Doubt aparece aguantando una rosa blanca con un elegante traje de cuadros y un sombrero de vaquero.

Tracklist:

1. ‘Somebody Else’s’

2. ‘Bouquet’

3. ‘Pretty’

4. ‘Empty Vase’

5. ‘Marigolds’

6. ‘Late To Bloom’

7. ‘Swallow My Tears’

8. ‘Reminders’

9. ‘All Your Fault’

10. ‘Purple Irises’ con Blake Shelton