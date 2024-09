julie es la insólita banda de shoegaze que debuta en una multi

Que TikTok ha sido una revolución para la industria musical es un hecho que no necesita explicación. Pero no deja de sorprender que la magia de esta red social afecte a bandas como julie, un trío de California que escribe canciones inspiradas en el shoegaze, el post-hardcore y el emo de los noventa. Un éxito, ‘flutter’, ha bastado para que julie sea fichada en una multinacional, Atlantic Records. Estamos hablando de una banda de shoegaze que debuta en una major. En los noventa, esto habría sido un milagro. En 2024, un único single, como el de Wisp, puede cambiar la trayectoria de un grupo.

Hay que subrayar una cosa: el shoegaze está de moda en TikTok. Un reportaje interesantísimo de Stereogum analiza el fenómeno. julie es uno de los grupos a la cabeza de este movimiento, y acaba de publicar su primer disco, ‘my anti-aircraft friend’, después de presentarlo con un puñado de interesantes adelantos.

Que a julie, grupo compuesto por la vocalista y bajista Alexandria Elizabeth, el vocalista y guitarrista Keyan Pourzand, y el batería Dillon Lee, le interesan las guitarras de Sonic Youth y los Swirlies es evidente escuchando temas como ‘very little effort’ o ‘clairbourne practice’. La fina línea que separa el homenaje del plagio nunca se decanta por ningún lado en ningún tema de ‘my anti-aircraft friend’, pero las canciones están muy claras, también la que destacamos hoy.

Un lamento apático («ya no siento nada») se abre paso en ‘catalogue’, el corte inicial de ‘my anti-aircraft friend’ y la Canción Del Día de hoy. Una composición de sentir intenso y perturbado que evoca el espíritu del grunge primigenio, muy presente también en la explosión de guitarras de la canción. Alexandria no puede sonar más desconectada de sus propias emociones en la letra, sobre todo cuando canta un verso como «no me siento sexy, no me lo estoy pasando bien, pero voy a intentar quitarte la ropa». De hecho, en ‘catalogue’ Alexandria hace una cosa muy grunge, revolcarse en la miseria, algo que ya promete en el inicio de la canción: «Voy a ponerme a pensar / en los miedos que creía haber superado».

julie puede ser la nueva banda estrella de guitarras, o una promesa de TikTok más. De momento no paran de agotar entradas en América del Norte y ‘catalogue’ es una de las canciones que, sin duda, están arrastrando al público a sus conciertos.