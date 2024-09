Lady Gaga explica por qué nunca negó ser trans o intersex

La pasada primavera circuló en redes un vídeo de Bad Gyal cantando en directo, que se viralizó en Estados Unidos porque alguien lo estaba usando para insinuar que Alba Farelo es una mujer trans, aunque no es cierto. El asunto recordaba a la absurda polémica que rodeó a Lady Gaga hace muchos años, en sus inicios, cuando se la señaló por supuestamente ocultar una inexistente intersexualidad o por supuestamente ser hombre, después de que empezara a circular un vídeo de ella actuando en vivo, lo que dio pie a conjeturas infundadas. En aquella época, como recordaréis, se usaba otro adjetivo, despectivo.

Gaga se hartó de responder preguntas en torno a esta cuestión en las entrevistas y, en una famosa charla con Anderson Cooper, contestó lo siguiente: «¿Por qué demonios voy a perder mi tiempo en dar una nota de prensa confirmando si tengo o no pene? A mis fans les da igual y a mí también».

Muchos años después, Gaga ha vuelto a hablar del tema para reflexionar sobre él en mayor profundidad, en una conversación con Bill Gates que se puede ver en el programa de Netflix ‘What’s Next? The Future with Bill Gates’, concretamente en el segundo episodio.

En la charla, Gaga explica que las imágenes de ella que se hicieron virales estaban «manipuladas», y da dos motivos por los que nunca negó el rumor; en primer lugar, porque nunca se sintió «victimizada» por él y, en segundo, por protección a sus seguidores. «La verdadera razón por la que nunca respondía a esa pregunta en las entrevistas es porque nunca me sentí víctima con esa mentira. Y además pensé: ¿y si hay un chaval por ahí al que se le acusa de lo mismo, qué pensará si ve que me siento avergonzada?» Gaga añade: «He estado en situaciones en las que desmentir un rumor no ha sido la mejor decisión de cara a otras personas. En este caso, intenté dar que pensar y ser disruptiva de otra manera. Intenté usar la desinformación para crear otro argumento disruptivo».

Gaga ha sido, desde el inicio de su carrera, una de las mayores aliadas de la comunidad LGTBQ+ en el mundo del pop, por esta y otras razones. Cabe recordar que ‘Born this Way‘ es uno de los primeros éxitos comerciales que se refieren de manera explícita a personas «transgénero» y también a «lesbianas, bisexuales o gays». No había mención a personas intersexuales en la letra, pero esto no impedía a Gaga convertir ‘Born this Way’ en un himno universal, inspirándose a su vez en una canción anterior.

“People assume […] that my performance is what’s not real. But to me, that’s the most real thing that you’ll see about me.”

Lady Gaga talks about how she's handled misinformation in her career in What’s Next? The Future with Bill Gates. Now playing. pic.twitter.com/legQm24FEA

— Netflix (@netflix) September 18, 2024