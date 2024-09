Zach Bryan deja X tras enfadar al fandom de Taylor Swift

Lxs fans de Taylor Swift han hecho que Zach Bryan elimine su cuenta de X (anteriormente Twitter), siendo la segunda semana consecutiva en la que el cantante de country se va de la plataforma.

Zach Bryan, que actualmente ocupa el número 22 del Hot 100 con ‘Pink Skies’, no está siendo muy hábil con las redes sociales. El primer tweet que le hizo desactivar su cuenta fue una opinión personal que no incluía a ninguna persona: «Cualquiera que ponga la política por encima de la música no entiende de qué va escuchar música», comentó. Cuando volvió, incluyó a la artista con los fans más feroces de la industria.

Quizás porque Taylor le impidió alcanzar el número 1 en el Billboard 200 o quizás porque le apetecía, Bryan tuiteó: «Eagles > Chiefs, Kanye > Taylor, ¿quién está conmigo?». La mención de los Chiefs se debe al equipo en el que juega el novio de Swift, Travis Kelce, mientras que lo de Kanye no necesita ninguna explicación.

No pasó mucho tiempo antes de que las swifties se lanzaran a por él. «Literalmente cualquiera > Zach Bryan», se podía leer en una de las respuestas. Bryan intentó remediar el embrollo hablando sobre su amor por Taylor y sobre «el precioso momento en la música» que estamos viviendo e incluso admitiendo que escribió el tweet «borracho», pero ya era demasiado tarde. Poco después, Zach Bryan volvió a desactivar su cuenta.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram continuó dando explicaciones: «He estado pasando por un momento duro y creo que me estaba proyectando un poco. Para ser totalmente honesto, resultó grosero e insensible para Taylor», publicó en sus Stories.

Literally anyone else > Zach Bryan. pic.twitter.com/8LWeYXoEMG — Vic 🤍 MIAMI N2 🤍 (@getawaycarvic) September 18, 2024

Zach Bryan apologized to Taylor and swifties for his inappropriate tweet on IG. pic.twitter.com/GUL0lL5qf8 — TaylorSwiftPage (@swiftpage13) September 19, 2024