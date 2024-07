Taylor Swift deja a Zach Bryan sin top 1 en EE UU

Sigue la racha de ‘The Tortured Poet’s Department’. El último álbum de Taylor Swift, que ha vendido más de 6 millones de copias a nivel global, continúa en el número 1 del Billboard 200. Son 12 semanas seguidas, igualando el récord de la banda sonora de ‘El Guardaespaldas’.

Su nueva víctima tras Billie Eilish y Charli xcx se llama Zach Bryan. El nuevo icono del country alternativo ha vendido 137.000 copias de ‘The Great American Bar Scene’ esta semana, pero solo le valen para llegar al número 2, pues Taylor Swift conserva el número 1 con 163.000 estos días. Tampoco parece una cosa que le quitara el sueño a Bryan, pues tuvo la ocurrencia de lanzar el disco en jueves en lugar de en viernes, entrando al puesto 17 del Billboard 200 la semana pasada.

En cuanto a Taylor Swift, no vende 163.000 unidades en Estados Unidos todas las semanas. Estos días las ventas de CD’s se le han duplicado porque se han repuesto 7 de las ediciones del CD en su página web, incluyendo una firmada. Y las ha sacado a la venta justo cuando peligraba su número 1 contra Zach Bryan.

Ahora Swift tiene que derribar los récords de ‘One Thing at a Time’ de Morgan Wallen (19 semanas en total) y ‘Songs in the Key of Life’ de Stevie Wonder (14 semanas), como informa Billboard. De momento, Taylor Swift amplía su récord de mayor número de semanas en el número 1 del Billboard 200, con 81 entre todos sus álbumes.

En otro orden de cosas, ‘The Eras Tour‘ continúa. Taylor Swift es noticia por haberse tragado un mosquito durante uno de sus conciertos en Milan. Podéis ver cómo se lo toma con humor en los vídeos compartidos en las redes sociales.