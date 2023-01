‘I Wanna Dance With Somebody’ tampoco hace justicia a Whitney Houston

Con menos de medio millón de euros recaudados en sus 3 primeras semanas, no se puede decir que la nueva película sobre la vida de Whitney Houston haya sido precisamente un éxito comercial en España. Tampoco fuera, pues se está sudando tinta para llegar a los 45 millones de dólares que ha costado esta película: van 42 millones, 20 de ellos en Estados Unidos. ‘I Wanna Dance With Somebody’, con guión de Anthony McCarten, responsable de ‘Bohemian Rhapsody‘, parece una oportunidad perdida. ¿Qué ha pasado?

- Publicidad -

En los últimos años hemos visto revitalizarse la figura de Whitney Houston gracias al modo en que la canción precisamente llamada ‘I Wanna Dance With Somebody’ se ha asentado en el imaginario colectivo. Se acerca a los 1.000 millones de streamings a pasos agigantados. Además, el remix de ‘Higher Love’ publicado hace un par de temporadas, ha acercado la figura de Whitney a las nuevas generaciones, como muchos artistas vivos solo pueden soñar.

La película dirigida por Kasi Lemmons reincide en todos los tópicos hollywoodienses: es una biografía autorizada, por lo que la relación de Whitney con las drogas es tratada solo de manera circunstancial (y eso que se la llevaron por delante). Apenas se trata el maltrato de Bobby Brown hacia la cantante pese a estar bien documentado, y apenas hay rastro de los problemas con la justicia de él. Incluso la película prefiere contarnos en su pie de página que Whitney tenía LA VOZ (???), en lugar de las circunstancias dramáticas en que falleció su hija, después de ella.

- Publicidad -

A su favor, hay que decir que sí nos acerca a la figura de Whitney más que otras películas similares, como recientemente ‘Elvis’, mostrando por primera vez su relación lésbica con su asistente y amiga Robyn Crawford, que hace unos años reveló en el libro ‘Mi vida con Whitney Houston’ después de toda una vida de silencio. Hablando de la aceleradísima ‘Elvis’, y con la salvedad del excesivo número final de los AMA’s, claramente obra del guionista de ‘Bohemian Rhapsody’, esta cinta sí deja ganas de escuchar música de la artista gracias a su exposición de ‘How Will I Know’, ‘It’s Not Right But It’s OK’, ‘Greatest Love of All’ o la misma ‘I Wanna Dance With Somebody’.

También se agradece el retrato de su relación con el magnate Clive Davis, que hilvana toda la cinta: puede estar idealizada pero al menos deja un par de momentos emocionantes, como esa escena en la que le sugiere entrar en rehabilitación. La interpretación de Naomi Ackie no cae en la mímesis y la caracterización grotesca de Rami Malek, cuyos dientes se esforzaron muy fuerte por echarte de una patada de la película sobre Freddie Mercury. Como film, está entretenido en su desarrollo telefilmesco. Un «bien» para una vida y una obra que daba para bastante más.

- Publicidad -

Estas y otras cuestiones son las que tratamos en REVELACIÓN O TIMO, el PODCAST de JENESAISPOP. En el episodio de hoy desgranamos la película, también toda la discografía de Houston desde su primer disco hasta el último, destacando lanzamientos como ‘My Love Is Your Love’ o su segundo álbum. Nos acompaña Juan Sanguino, cuyos 3 libros están disponibles en la tienda online de JENESAISPOP. Recordad que los envíos son gratis para la Península durante este mes, y además hay descuentos para otros territorios.