La “estrategia” de los herederos de Whitney Houston funciona: el pelotazo de ‘Higher Love’

En verano de 2019, los únicos Whitney que esperaba ver de actualidad eran estos, la banda de Chicago que en 2016 debutaba con ‘Light Upon the Lake‘ y este mes de agosto vuelve con nuevo álbum, ‘Forever Turned Around’. Pero parece que el grupo formado tres años después de la muerte de la Whitney de ‘El guardaespaldas’ tendrá que seguir esperando su momento de verdadera gloria: contra todo pronóstico ‘Higher Love’ ha sido una de las canciones del verano.

La historia es la siguiente: Whitney Houston graba en 1990 una versión de ‘Higher Love’ de Steve Winwood como bonus track de su tercer álbum, ‘I’m Your Baby Tonight’. Lo hace como verdadero divertimento porque le gusta la original, tan solo cuatro años después de que esta fuera número 1 en EE UU en 1986, y porque al oír los coros femeninos de Chaka Khan, cree que puede aportar algo. Con la versión de Houston no pasó nada porque no dejaba de ser una curiosidad para el mercado japonés que, no obstante, sí llegó a interpretar en vivo, pero hay quien ha visto un filón en ella, y así ha sido. Retomando la toma vocal de la artista, el productor Kygo era escogido -gracias, glups, a su remix de ‘Sexual Healing’ de Marvin Gaye– para transformarla en un hit actual. El estilo seleccionado era un tardío tropical house y el tema lleva todo el verano escalando las listas británicas: primero fue top 36, luego top 26, luego top 17, un par de semanas después top 10 y un par de semanas después ha ascendido hasta el top 5, donde está ahora mismo, amenazando con ascender al top 3 según las últimas “midweeks”. ¡Whitney ha conseguido un meritorio “sleeper” siete años después de morir!

Aunque este entusiasmo no se ha transportado a Estados Unidos, donde la canción solo ha sido top 63 y ya ha desaparecido de las listas; ni a España, donde ni hemos olido nada de esto; otros mercados capitales como Alemania u Holanda sí han reaccionado positivamente, y se desconoce hasta dónde puede llevar esta campaña en el futuro. ‘Higher Love’ ya lleva 88 millones de reproducciones en Spotify y puede terminar convertido en el mayor hit de Houston de la era streaming, haciendo olvidar a las nuevas generaciones la existencia de las mismísimas ‘I Wanna Dance With Somebody’ y ‘I Will Always Love You’.

Exactamente un mes antes de que se lanzara esta producción en junio, los herederos de la responsable de ‘My Love Is Your Love’ anunciaban que daban el luto por concluido. Era el momento de pasar a la “estrategia“, decía textualmente la cuñada Pat Houston en New York Times. La portavoz de la madre y los dos hermanos de Whitney hablaba de disco póstumo, gira con holograma, musical de Broadway y acuerdos con marcas para tratar de hacer olvidar la “negatividad” que había “en torno a su nombre” justo antes de su muerte. Sin mencionar la adicción a las drogas que se la llevó por delante, indicaba: “La gente había olvidado lo grande que fue (Whitney Houston). Dejaron que las cosas personales de su vida pesaran más que las razones por las que se enamoraron de ella en primer lugar”.

En aquella nota decíamos que tal vez ninguno de esos proyectos viera la luz en 2019, pero las cosas ya estaban más que cocinadas en realidad. Apenas un mes después encontrábamos a la misma Pat Houston en la nota de prensa de Sony Music explicando el origen de ‘Higher Love’, donde se revelaba que “al escuchar la pista de Whitney, Kygo corrió al estudio, emocionado de tener la oportunidad de hacer música con una de las mejores vocalistas femeninas de todos los tiempos”. En palabras de Pat: “Los herederos de Whitney E. Houston y nuestro nuevo socio Primary Wave están encantados con la colaboración entre KYGO y WHITNEY. Sabíamos que KYGO sería el productor adecuado para potenciar la poderosa interpretación vocal de Whitney en ‘Higher Love’, respetando el alto nivel y expectativas a los que los fans han estado habituados durante más de tres décadas. La reaparición de esta hermosa interpretación de archivo hará que el legado musical de Whitney llegue a una nueva generación durante los próximos años”. Kygo añadía: “Me sentí muy orgulloso cuando los herederos de Whitney Houston se acercaron y me ofrecieron la oportunidad de trabajar con una de las mejores vocalistas femeninas de todos los tiempos. ¡Reelaboré la canción desde cero y estoy muy contento con el resultado!”.

Tras alcanzar el top 1 de las listas dance americanas, Billboard publicaba un macrorreportaje sobre ‘Higher Love’ en el que no quedaba nadie por opinar. Pat aseguraba que siempre actúa pensando en lo que le habría gustado a su cuñada y jura que ha dicho que no a muchas cosas; Clive Davis de Sony dice que han esperado a tener algo “especial, contemporáneo y relevante” y que si no, no lo habrían sacado; el productor de la ‘Higher Love’ de 1990 Narada Michael Walden ha dado todo detalle sobre cómo grabaron la versión original como una jam-session de 6 minutos; y Kygo cuenta que se lo ha pasado como un enano jugando con los ad-libs de Whitney, a los que ha dado un tratamiento muy de esta década (aunque quizá un poco más 2014 que 2019).

La reacción a la canción en foros tipo Popjustice ha sido muy positiva desde el primer día, elogiando la buena toma vocal, el respeto de Kygo por ella e incluso las decisiones de Pat Houston pese a las reticencias iniciales. ‘Higher Love’, aunque inofensiva, no deja de ser una canción celestial que, como el disco póstumo de Avicii, ha conquistado al público por su mensaje de esperanza pese a salir después de una tragedia. Nadie, eso sí, esperaba un hit de este tamaño, y ahora la pregunta del millón es qué será lo siguiente. Narada dice que estaría encantado de trabajar en más pistas vocales antiguas de Whitney porque su voz siempre le suena “moderna”, pero no se han dado más detalles sobre los próximos pasos. Se cree que si se ha apostado por un bonus track japonés de 1990 para liderar una campaña, no se debe de estar muy boyante en cuanto a grabaciones inéditas (los últimos años de la artista no fueron precisamente prolíficos), y sus seguidores creen que más bien habrá nuevos remixes de canciones antiguas y perdidas o se rescatarán más caras B. Si hay un disco de dúos en ciernes como el que se hizo de Michael Jackson de manera póstuma con regrabaciones del álbum ‘Thriller’ junto a Will.i.am o Fergie o aquella colaboración también póstuma de Michael con Justin Timberlake, se lleva en el más sumo secreto.