Avicii / TIM

Un disco póstumo de un DJ y productor que se rodea de voces ajenas no es tan fácil de entender como un disco póstumo de un/a cantante. Donde este último claramente ha dejado un registro real de su voz, sus letras, de su trabajo en definitiva, con un disco como ‘TIM’ casi todo son conjeturas si no te documentas al respecto. ¿Cómo sabemos qué aportó Avicii en una composición en la que su voz evidentemente no aparece y que ha sido terminada por otras personas? ¿De verdad era su intención hacer un tema tan oriental como ‘Tough Love’? ¿Y que saliera a la luz una canción con Chris Martin que se descartó en 2014?

Para dilucidar dudas se ha subido a Spotify un completo documental en el que co-autores y co-productores de Avicii, vocalistas y responsables de Universal explican cuál ha sido el proceso de creación de ‘TIM’ canción por canción. Ha sido voluntad de la familia que saliera este álbum, sus beneficios se destinarán a una fundación para la prevención del suicidio, y en todo momento se ha intentado continuar las canciones que Avicii dejó empezadas siguiendo sus directrices artísticas. Para ello, incluso se muestran algunos de sus WhatsApps y notas de voz con propuestas e ideas. Y hay de todo un poco: Avicii ya había trabajado en ‘Heaven’ con Chris Martin de Coldplay, y también se aproximó a Imagine Dragons para desarrollar ‘Heart Upon My Sleeve’ (un intrigante tema muy de banda sonora); mientras que a Aloe Blacc se le escogió para ‘SOS‘ porque ya había trabajado con él, y sobre ‘Tough Love’ dejó dicho que quería que la interpretara una pareja.

Las intenciones son buenas y las melodías, sólidas. Pero lógicamente ‘TIM’ no ha podido desarrollarse como álbum como lo hubiera hecho con el productor vivo. En el documental se menciona que Avicii estaba cada vez más interesado por la música africana, de otros países y por los detalles de corte oriental, y así se evidencia en ‘Tough Love’. Sin embargo, sus colaboradores no se han podido atrever a llevar el resto del disco artísticamente más allá en ese sentido, pues se desconoce qué habría hecho Avicii y no era función de nadie más forzar ‘TIM’ hacia ningún tipo de innovación sonora.

Como resultado, el álbum se compone más bien de cosas que el artista ya nos había contado en su pasado, un tipo de EDM buenrollista, amable y al final espídico con el cierre de ‘Fades Away’. Las melodías que componía Avicii eran brillantes, como muestran sus grandes trabajos con Coldplay, Aloe Blacc, Madonna o Martin Garrix; pero el tipo de sonidos y trucos de producción estaban ya demasiado manidos en su discografía anterior.

Al final, el mayor valor de ‘TIM’ es comprobar cómo Bergling lograba hacer canciones edificantes, capaces de levantarte el día, a pesar de partir de textos que eran el reflejo de todos los fantasmas y miedos que lamentablemente condujeron a su final. La western ‘Peace of Mind’ habla sobre huir de la toxicidad de las redes sociales, ‘SOS’ trata de dejar atrás el consumo de drogas, ‘Hold the Line’ habla de no rendirse, ‘Freak’ grita “no quiero que veas lo deprimido que he estado” o “quién coño eres tú para juzgarme”; y ‘Heaven’ llega a decir “creo que he muerto y he ido al cielo”. En verdad no sorprende nada que sus seguidores estén haciendo del disco un enorme éxito, pues si sirve de algo es para acercarnos a lo que pasaba por su cabeza antes de morir (‘Never Leave Me’ la escribió justo antes de irse a Omán). Esperemos que el optimismo de estas producciones, siempre alegres frente a la adversidad, pueda empapar e inspirar a sus seguidores.

Calificación: 5/10

Lo mejor: ‘Peace of Mind’, ‘Heart Upon My Sleeve’, ‘Hold the Line’

Te gustará si te gustan: los anteriores, Clean Bandit, Alesso

Escúchalo: Spotify