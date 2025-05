Muere en un incendio Jill Sobule, cantante de ‘I Kissed a Girl’

Jill Sobule, cantante y compositora estadounidense conocida por su éxito de 1995 ‘I Kissed a Girl’, ha muerto en la mañana del jueves al incendiarse la casa en la que se hospedaba con unos amigos en el suburbio de Woodbury, en Minnesota (al suroeste de Minneápolis). Tenía 66 años.

Su representante, John Porter, ha recordado a Jill Sobule en un comunicado de prensa, señalando que Sobule «fue una fuerza de la naturaleza y una defensora de los derechos humanos cuya música forma parte de nuestro tejido cultural».

Sobule publicó su álbum debut, ‘Things Here Are Different’, en 1990, pero su despegue llegaría cinco años -y un segundo disco archivado- después con el lanzamiento de su disco homónimo de 1995, que contenía los éxitos ‘I Kissed a Girl’ y ‘Supermodel’. ‘I Kissed a Girl’ se considera la primera canción abiertamente LGBTQ+ que entró en el top 20 de singles de Estados Unidos. ‘Supermodel’ fue incluida en la banda sonora de la comedia ‘Clueless’ (1995).

Sobule siguió publicando álbumes durante los 90 y los 2000, como el aclamado ‘Happy Town’ (1997). Sus personales letras recorrían temas como la depresión, la anorexia o su identidad judía. Sus preocupaciones adolescentes habían traspasado al mundo de los musicales, en el exitoso ‘Fuck 7th Grade’, obra autobiográfica que Sobule presentaba desde 2022.

El paralelismo entre los títulos de los éxitos de Jill Sobule y Katy Perry -que en 2008 debutó con el single ‘I Kissed a Girl‘- no pasó desapercibido en los medios. En 2009, Sobule comentó la coincidencia, preguntada por una revista, y dejó una declaración deliberadamente fuera de tono, en la que expresó: «Que te jodan, Katy Perry, estúpida de mierda, «no soy buena para los gays», ladrona de títulos, no he escuchado mucho más, así que no estoy segura de si tienes talento, maldita zorra». Sobule explicó en unas declaraciones posteriores que sus palabras habían sido «ridículas y exageradas» a propósito, pero que en realidad no odiaba a Katy Perry: «Nunca he estado realmente enfadada ni he guardado malos sentimientos hacia Katy en sí. De hecho, en cierta forma me alegro de haber dejado de ser la chica de ‘I Kissed a Girl'».