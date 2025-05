Lorde habla del impacto de ‘brat’ y de su «género expandiéndose»

Lorde ha concedido las primeras entrevistas sobre ‘Virgin’, el disco que publica el 27 de junio. En una entrevista con Jack Saunders, Lorde reconoce la influencia de ‘brat‘ (2024) de Charli xcx en su nuevo trabajo, inevitable al haber participado Lorde en el famoso remix de ‘Girl, so confusing‘.

Lorde reconoce la influencia de ‘brat’ abiertamente, pero señala que no tiene que ver con el sonido de su disco, sino con que la propuesta de ‘brat’ le ayudó a reafirmar la suya propia. «El disco ya estaba bastante avanzado. Pero cuando salió ‘brat’, me dio un empujón de muchas maneras. Me obligó a definir aún más lo que estaba haciendo porque Charli lo había hecho de forma magistral. Y yo sabía que lo mío era muy distinto. Y también, simplemente, es increíble cuando una colega lanza un reto así». Lorde añade: «Yo ya venía intentando expresarme de una forma muy desnuda. Y luego salió ‘brat’ y ella estaba haciendo algo parecido, pero desde el otro lado de la moneda. Y hacer el remix juntas y encontrarnos en ese espacio de pura vulnerabilidad, fue como, “OK, OK, ¡genial! Voy por buen camino».

En otra entrevista con la revista Document Journal, Lorde comenta el origen de ‘What Was That?‘, primer single de ‘Virgin’, y su relación con el género. En la nota de prensa de ‘Virgin’, Ella asegura que el disco es femenino pero también «masculino» y, en Document, la neozelandesa habla de «aceptar su propia masculinidad» y señala que nota que su género se ha «expandido» en esta etapa actual de su vida.

Lorde, por otro lado, reconoce que leyó a «muchos autores queer» durante la composición de ‘Virgin’, buscando inspiración para sus letras crudas y «poco sentimentales». En concreto, Ella señala la influencia de las escritoras Annie Ernaux y Rachel Cusk. Dice que leyó mucho «sobre el cuerpo» y que se entregó al proceso creativo, por primera vez, sin conocer el concepto de su disco: «Sabía que tenía que entregarme al misterio, sin tener realmente un plan».

En otro punto de la entrevista, Lorde comenta el concepto del videoclip de ‘What Was That?’, rodado en las calles de Nueva York. Buscaba capturar una «vitalidad máxima», no hacer un vídeo pop. «Ni siquiera está tan bien hecho», asegura. «Lo que hace que se vea bien es que está vivo, no que esté bien producido. El vídeo está hecho para degradarse. Me he pasado toda la carrera creando estos hermosos objetos que perdurarán en el tiempo y que serán bonitos por siempre. Esta vez quería que el vídeo se degradase de manera casi inmediata. Es un riesgo, pero sé que es el lugar en el que debo estar».