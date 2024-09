Rahim Redcar (Christine and the Queens) anuncia su primer disco

Christine and the Queens ahora es Rahim Redcar. No solo eso, sino que además su primer álbum ya tiene fecha de estreno y single. ‘Hopecore’ estará disponible el próximo 27 de septiembre. ‘Deep Holes’, por otro lado, ya está en todas las plataformas.

Ya conocimos el nombre de Redcar en ‘Redcar les adorables étoiles (prologue)’. Sin embargo, el siguiente disco de Héloïse Letissier, ‘Paranoïa, Angels, True Love’, estaba acreditado solamente a Christine and the Queens.

Ahora, Rahim Redcar va a lanzar lo que sería su proyecto debut. ‘Deep Holes’ es la primera muestra de este trabajo y presenta un sonido de club ochentero en el que Letissier canta: «Nunca tuve esta fe en mí / Que podría ser ese hombre».

En un comunicado de prensa, Redcar cuenta que ‘Hopecore’ está hecho de «lágrimas, sangre y sobre todo una inquebrantable fe en la pura, cruda expresión del alma». Finalmente, describe el disco como «una llamada a la carne» y una «oración a la justicia y a la libertad».

Tracklist:

1. Forgive 8888888

2. Elevate

3. Ins8de of Me

4. Deep Holes

5. Red Birdman Emergency

6. Opera – I Understand

7. Manuela Danse