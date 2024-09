Teo Planell hace magia del folk en ‘Abraxas!’

Teo Planell lanzó el viernes su esperado EP de folk, ‘Aún No Existía Beatrice’, inspirado directamente en su nueva vida en la sierra madrileña y en el silencio que la acompaña. ‘Abraxas!’, la canción que abre el proyecto, es la Canción del Día.

Acompañado por el cálido violonchelo de Carlos Clerencia, los falsettos de Roy Borland y una melodía que parece sacada del cancionero de Sufjan Stevens o Simon & Garfunkel, Teo Planell es capaz de transmitir la nostalgia de toda una vida con tan solo 20 años. Es gracias a frases como esta: «Cruzaré el campo persiguiendo una luz que me devuelva mi hermosa juventud».

JENESAISPOP tuvo el placer de visitar su casa-estudio, bautizada como El Royale, en la que convive con Borland y los artistas Yero G y Azuleja. Este bucólico lugar ha sido el germen de ‘Aún No Existía Beatrice’. Título, por cierto, inspirado en la novela ‘Demian’, de Hermann Hesse.

Hablando con Borland y Planell, nos cuentan que siempre se aseguran de que «todo lo que hagamos sea el fruto inevitable del ahora». Quizás por eso ‘Abraxas!’ y ‘Canción en Murcia’ suenan tan orgánicas y sinceras. Citan a Adrianne Lenker, The Smile y Cindy Lee entre sus artistas favoritas del año, sin ignorar la evidente influencia armónica de The Beatles y The Beach Boys.

Planell también adelantó la salida de un disco debut que poco se parece a lo ofrecido en este EP. Se asmejará más a sus primeros singles, «con sintetizadores y sonido de banda». De momento solo hemos escuchado dos canciones, ‘Radio’ y ‘Me Vas A Matar’, pero ha sido suficiente para que no podamos esperar más.