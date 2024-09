Sigue el goteo de The Cure: single este jueves

The Cure está exprimiendo al máximo el camino al anuncio de su nuevo disco, que sigue sin producirse de manera oficial. Fans y medios de comunicación han empezado a recibir tarjetas negras con el título del álbum, ‘Songs of a Lost World‘, y una fecha grabada en números romanos, el 1 de noviembre. No hay confirmación de que el primer álbum de The Cure en 16 años vaya a lanzarse ese día, ni por parte de la banda, ni por parte de su sello, pero a buen entendedor, pocas palabras bastan.

Durante la promoción de ‘Songs of a Lost World’ también se ha proporcionado un número de WhatsApp en el que The Cure está compartiendo píldoras de este esperado trabajo.

Pero la espera ya termina y esta semana se estrena -por fin- el primer adelanto de ‘Songs of a Lost World’. ‘Alone’ es uno de los temas nuevos que The Cure ha tocado en su última gira, y la versión oficial se podrá escuchar en primicia este jueves 26 de septiembre. BBC 6 pinchará ‘Alone’ ese día a las 12 hora británica, las 13 hora española. The Cure comparte ya un adelanto de ‘Alone’ en sus redes. Es de esperar que ‘Songs of a Lost World’ se anuncie oficialmente ese día o el viernes junto a todos los detalles: portada, título, tracklist, en definitiva, toda la información que los fans de The Cure llevan años esperando.