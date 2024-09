Justin Timberlake anuncia concierto en Sevilla en 2025

Justin Timberlake volverá a actuar en España más de 20 años después de su última visita en nuestro país, en el año 2004. Será el 30 de mayo de 2025 cuando Timberlake se presente en Sevilla para desgranar el contenido de su último álbum, ‘Everything I Thought it Was‘, publicado este año. Un disco que ha producido singles como ‘Selfish’ o ‘Drown’.

El concierto de Timberlake en Sevilla se enmarca dentro de la programación del ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest, y supone la única fecha del cantante en España. Las entradas se ponen a la venta este jueves 26 de septiembre a las 10 horas.

Timberlake sigue de gira con su concierto The Forget Tomorrow Tour, que arrancaba el pasado mes de julio en Cracovia.

Timberlake ha sido noticia estos días por declararse culpable de conducir en estado de ebriedad, tras su arresto el pasado mes de junio.

Tras el éxito de sus primeras tres ediciones, ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest 2024 cerraba sus puertas el pasado mes de julio en su cuarto año con actuaciones de Ricky Martin, Marc Anthony, The Prodigy, Tom Jones, Arcade Fire, Loreena Mckennitt, Keane, Carlos Vives o Maluma.