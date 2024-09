«Gracias a Girando Por Salas crecimos como banda»

Este miércoles 25 de septiembre, exactamente a las 18:00h, finaliza la fase de inscripción para todos los artistas que quieran inscribirse en la XV Edición de Girando Por Salas. Como siempre, será a través de girandoporsalas.com

Pueden optar todos los artistas que tengan un máximo de 3 discos en el mercado. La iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) lleva cada año a una veintena de artistas de gira por comunidades autónomas ajenas a la propia. Así se incentiva el desarrollo de bandas y solistas, la cultura de conciertos en sala y la profesionalización del sector. JENESAISPOP habla con 5 artistas que pasaron por GPS en alguna de las 14 convocatorias anteriores: Triángulo de Amor Bizarro, Travis Birds, Lady Banana, Varry Brava y Morgan.

- Publicidad -

Triángulo de Amor Bizarro: «En otros sectores ni se cuestionan estas ayudas»

«Si no recordamos mal, hicimos una gira con GPS en torno a 2010, cuando sacamos ‘Año santo’. Creo que era el primer año que lo hacían, y por tanto fue bastante experimental. También el vinilo del single ‘Amigos del género humano’ se financió en parte gracias a ellos, o eso pone en la contraportada. Fueron unos conciertos un poco extraños, con no demasiada gente, algo que era más o menos habitual en la época y en salas que estaban empezando a programar. Recuerdo en Valladolid que vino la policía a cancelarnos el concierto, ya que no se creían que hubiese música en directo en ese sitio, ahora emblemático del circuito de salas de la región. Tuvimos que decirle que pagaba el gobierno y enseñar papeles.

A nosotros estos conciertos nos sirvieron de mucho, ya que nos ayudó a montar la gira de presentación de un disco que al principio no tuvo demasiada buena acogida salvo en algunos círculos y medios entre los que os encontráis vosotros, ¡no olvidamos la excelente crítica que hicisteis al disco! Gracias de parte de toda la banda desde el presente-futuro. Al igual que la gira GPS, fueron las cosas a las que nos agarramos para resistir y permitieron la llegada de tiempos mejores.

- Publicidad -

Un grupo como nosotros si no gira un año desaparece. Ese año 2010 (o 2011) fue posible en parte gracias a GPS. Es muy interesante e importante que existan cosas así, que sirvan para ayudar a los grupos que empiezan o minoritarios a poder armar unos conciertos y no arruinarse en el intento. Es algo que en otros sectores económicos ni se cuestiona. Además me acuerdo de gran parte de la gente implicada; se involucraron mucho y entre todos sacaron adelante una iniciativa que por entonces no se sabía si se repetiría, ahora está claro que sí. Que dure!».



Travis Birds: «Te ayuda a sembrar donde no has estado antes»

«Fue una oportunidad muy guay tener el empuje de GPS, tanto por el plus que le pudimos añadir a los videoclips, que son muy caros, y siempre suma; como por ir a ciudades a las que era muy arriesgado ir por primera vez sin saber cómo van a funcionar. Es un fijo que te ayuda a costearlo. Te da la oportunidad de probar cómo te va en nuevas ciudades, te ayuda a sembrar donde no has estado antes. Lo recomiendo mucho».



- Publicidad -

Lady Banana: «Gracias a GPS crecimos como banda»

«Participar el año pasado en “Girando Por Salas” fue una experiencia brutal. El programa nos permitió tocar en sitios nuevos, como Mallorca o Menorca, donde no se toca todos los días, y repetir en algunas ciudades a las que nos moríamos de ganas por volver, como Barcelona o Vitoria. Gracias a GPS, descubrimos públicos nuevos y crecimos como banda. Además de la programación de directos, la ayuda de GPS nos permitió grabar un single nuevo (‘Bora Bora’) y diseñar camisetas. Como colofón final, tuvimos la suerte de que nos llamaran para tocar en el concierto “Fin de Gira GPS#14”, en la Sala Sol, junto con Chica Sobresalto, y la experiencia fue increíble. No nos cabe duda de que GPS es una oportunidad única para cualquier banda emergente que quiera llevar su proyecto más allá de las fronteras de su ciudad».



Varry Brava: «Cuando empiezas no tienes un duro»

«Girando por Salas fue el impulso que necesitábamos para salir de gira fuera de nuestra zona. Cuando empiezas no tienes un duro y si tienes un poquito guardado porque en tu ciudad has conseguido vender 100 entradas no sabes bien cómo invertirlo. Girando por Salas nos ayudó a sumar ese poquito nuestro con su infraestructura para así llegar a más gente y optimizar esfuerzo y gastos».



Morgan: «Nos vemos en las salas»

“Nosotros estábamos terminando nuestra primera gira cuando pensamos en apuntarnos a Girando por Salas. En una primera gira poder recorrer casi todo el país fue una maravilla y en este punto gracias a GPS tocamos, por ejemplo, en la Four Seasons de Castellón, o en Universonoro en Palencia y pudimos visitar salas y ciudades en las que no habíamos tocado antes. Los disfrutamos mucho y estamos muy agradecidos por haber podido añadir aquellas noches a la gira de ‘North’. Como banda se agradece mucho todo lo que te sume y te lleve a seguir dando pasitos así que os lo recomendamos y… ¡nos vemos en las salas!”.