Blossoms en ‘Buscando a Gary desesperadamente’

Blossoms buscan con ‘Gary’ un nuevo número 1 de Discos en Reino Unido. Este es su 5º largo y este sería su 4º número 1, pues hasta ahora su único álbum que no ha logrado llegar a la cima en las islas fue el segundo, ‘Cool Like You’.

De momento, ‘Gary’ ha vendido más de 11.000 copias durante el fin de semana, es top 1 en las “midweeks”, pero le sigue demasiado de cerca el disco de Chappell Roan, que se llevará la victoria en el streaming. El viernes se conocerá el resultado, que vaticinamos ajustado.

De momento merece la pena destacar como Canción del Día el tema titular. ‘Gary’ es de nuevo un álbum rico en melodías pop, a veces de corte sesentero, a veces más sintéticas, como esos teclados a lo Killers de ‘Perfect Me’ o ‘I Like Your Look’, inspirada en ‘Rapture’ de Blondie y ‘Time Rag’ de Joan Baez, y co-escrita por CMAT.

‘Gary’, de la sección sesentera, se inspira en una historia absurda escuchada en la radio: la de un gorilla gigante que fue robado de un parque, Lanarkshire Garden Centre, en 2023. Rick Astley te lo cuenta al principio del videoclip y después continúa colaborando en el desarrollo, poniendo una nota de humor a esta saltarina melodía. El grupo pasea un gorilla, pero es un “hermano”, no el verdadero Gary, que continúa desaparecido.

El vídeo de ‘Gary’ era una continuación del que salió antes para la disco ‘What Can I Say After I’m Sorry?’, en la que Blossoms se inspiraron en Jungle. Después han venido vídeos para las mencionadas ‘Perfect Me’ y ‘I Like Your Look’ en lo que solo podemos considerar una campaña cohesiva, divertida y trabajada.