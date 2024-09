Lady Gaga ha anunciado un disco «de acompañamiento» para la película ‘Joker: Folie à Deux’. Se llama ‘Harlequin’ y estará disponible este mismo viernes, 27 de septiembre. Todo apunta a que los teasers musicales que ha compartido en sus redes, al igual que los mensajes crípticos, forman parte de este proyecto.

En promoción de ‘Harlequin’, Lady Gaga adelanta ya en redes su interpretación de ‘The Joker’, la canción de 1966 del recientemente fallecido Sergio Mendes. Gaga transforma la bossa de Mendes, originalmente incluida en el álbum ‘Herb Alpert Presents: Sergio Mendes & Brazil ’66’, en un corte guitarrero y fiero.

Lady Gaga está a todo ahora mismo. Está en mitad de la promoción de ‘Joker: Folie à Deux’ dejando titulares a mansalva, preparando el inminente anuncio de su séptimo disco y confundiendo a sus fans con unos crípticos mensajes en redes sociales entre los que se leen las frases «No me digas lo que ponerme» o «Estoy lista para mi entrevista». Algunos de ellos, con música incluida.

Naturalmente, muchos periodistas aprovechan las entrevistas de ‘Joker’ para preguntarle a la pop star por su próximo trabajo o por asuntos musicales. En una de ellas, le preguntan si alguna vez ha pensado en colaborar con algún artista latino, ya que hasta el momento no se ha dado. Gaga no duda: «Absolutamente. De hecho, soy una gran fan de Bad Bunny».

Esta continúa abriendo las puertas de una colaboración con el puertorriqueño, asegurando que «si él quisiera» harían algo juntos segurísimo. También se le viene el nombre de Rosalía a la cabeza: «Creo que es una gran artista», apunta. Bad Bunny ha hablado previamente sobre una colaboración con Gaga, contando que intentó aparecer en ‘Chromatica’ y que una canción con ella sería un «sueño».

Mientras tanto, Gaga ha estado confundiendo a sus fans con la aparición de unos pósters promocionales en Nueva York y Los Ángeles que apuntan a la salida de ‘LG6.5’, escritos en el mismo estilo que los misteriosos mensajes en redes. Ahora ya sabemos que se trata de ‘Harlequin’.

Tracklist de ‘Harlequin’:

1. ‘Good Morning’

2. ‘Get Happy (2024)’

3. ‘Oh, When The Saints’

4. ‘World on a String’

5. ‘If My Friends Could See Me Now’

6. ‘That’s Entertainment’

7. ‘Smile’

8. ‘The Joker’

9. ‘Folie A Dèux’

10. ‘Gonna Build A Mountain’

11. ‘Close To You’

12. ‘Happy Mistake’

13. ‘That’s Life’

Lady Gaga says she would love to collaborate with Bad Bunny and thinks Rosalía is a great artist. pic.twitter.com/oeeMiYjQLD — Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) September 24, 2024