Nelly Furtado / 7

7 discos en 24 años de carrera musical no es la mejor media que nos puede venir a la mente. La artista que conocimos con ‘I’m Like a Bird’ y ‘Turn Off the Light’ y después dio un salto de gigante con ‘Loose’ (2006) no se ha prodigado nunca demasiado. En sus inicios, Nelly Furtado solía sacar álbum únicamente cada 3 años, ‘The Ride‘ (2017) se hizo de rogar 5 y este ‘7’, el 7º, pues eso, 7.

Ha contado Furtado durante el último par de temporadas que ha creado hasta 400 o 500 piezas de música, de las cuales ha seleccionado 14 para lo que ha terminado siendo este disco. Le han animado lo bien que han funcionado en TikTok temas como ‘Maneater’ y sobre todo ‘Promiscuous’, el revival de los 2000 y la observación de lo que han construido con su trabajo diferentes dj’s y productores, desde Four Tet a la EDM. De la comunión en la pista de baile viene la idea de colaborar con talentos como SG Lewis, actualmente en el ojo del huracán, y con Totally Enormous Extinct Dinosaurs.

SG Lewis, Tove Lo y ella misma obviamente han escrito el gran rompepistas de esta era, ‘Love Bites‘, finalmente algo deslucido por el EP conjunto que Sam y Tove hicieron de manera paralela sin Nelly. Habríamos querido que ‘Love Bites’ hubiera tenido más desarrollo o continuación en ‘7’: es que si te gusta esta producción lo que tienes que escuchar no es ‘7’ sino el EP llamado ‘Heat’. Aquí Lewis vuelve a aparecer junto a Totally Enormous Extinct Dinosaurs en los créditos de ‘Honesty’, un tema muy Kylie, como también lo es ‘Ready for Myself’, pero no dura los 5 o 6 minutos necesarios como ‘Desire‘.

Cuenta Nelly Furtado en The Guardian que se siente «una de las artistas más dinámicas» y que está tan orgullosa que quiere decirlo bien alto. Para no aburrirse, intenta hacer cosas diferentes, lo cual explica por qué ‘Love Bites’ no tiene casi nada que ver con el resto de este álbum, ni mucho menos la latina ‘Corazón’ con Bomba Estéreo. Una canción de estribillo excelente que habría sido un hit editada hace un lustro más o menos.

En realidad, la variedad no es el gran problema de ‘7’. Y eso que a veces más que un disco o incluso una mixtape, la secuencia está orquestada de manera tan aleatoria que esto parece una colección de canciones robadas del ordenador de Nelly Furtado, aún por superar una criba. ¡Si hasta hay una sin título! Es una pena que ‘Better for Worse’ no samplee ‘Habits’ de Tove Lo como parece por un momento, porque dispuesta después de ‘Love Bites’, es la mayor sensación de continuidad que ofrece este lanzamiento.

Pero, como decía, lo peor no es que el disco se componga indistintamente de temas dance, latinos, góspel (‘Save Your Breath’), distorsionados (‘Fantasy’), baladas sobre desengaños (‘Better than Ever’), y restos de tiempos mejores junto a Timbaland (‘Showstopper’, la tirolesa ‘Take Me Down’), sino lo breves que resultan muchas de las composiciones. Como si hubiera pasado junto a sus hijos demasiado tiempo en TikTok y hubiera concluido que para qué iba a hacer canciones de 3 o 4 minutos porque total, la gente solo iba a escuchar 15 segundos, incluso las piezas más monas de ‘7’, como la acústica ‘Floodgate’, la mencionada ‘Honesty’ o el magnífico R&B de ‘Crown’ con Blxckie terminan antes de que hayas identificado o memorizado sus estribillos. Ojalá encuentren su camino en las listas virales al lado de los pepinazos de PinkPantheress. Para los acostumbrados a canciones con un desarrollo tradicional de Nelly Furtado, simplemente saben a poco.