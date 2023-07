Nelly Furtado ultima un gran comeback tras viralizarse en TikTok

Nelly Furtado ha concedido una larga entrevista a Vogue en la que da más detalles sobre su nuevo álbum. Si hace unos meses ya revelaba en otra entrevista que había trabajado con Bomba Estéreo, ahora podemos conocer algunos títulos y líneas artísticas.

Al margen de una colaboración con Dom Dolla que ya salió llamada ‘Eat Your Man’, el reportaje habla de dos canciones que aparecerán en el que será su séptimo disco de estudio, que está en proceso de mezcla. Una se llama ‘Showstopper’ y se vincula melódicamente con ‘Promiscous’, quizá por el éxito de esta en TikTok, del cual Nelly Furtado se enteró por su hija adolescente («ni siquiera tenía la APP bajada»). Y la otra se llama ‘Corazón’ y se define como dance y uptempo, como un «himno de club», con letras en español y en inglés.

‘Corazón’ habla sobre «vivir la vida e intentar hacer las cosas lo mejor posible». «Incluso aunque cometamos errores, que salgan del corazón», explica la artista.

Eso sí, no se sabe si ‘Corazón’ es la colaboración, también con letra en español y en inglés, que va a salir este verano junto a Li Saumet de Bomba Estéreo, a la que Furtado define como su «amiga». Esta canción con Bomba Estéreo que saldrá este verano parece otra canción, pues así se refiere a ella. Este otro tema habla sobre «uno mismo y la comunidad» y fue grabado en tres ciudades diferentes, durante la gira de Bomba Estéreo. El tema cuenta con flautas colombianas, baterías y guitarras.

En otra de las partes de la entrevista, Nelly Furtado recuerda que en sus inicios, a los 18 años, lo que le gustaba era la electrónica, las raves y el trip hop, en la escena de Toronto. «El mundo de la electrónica es totalmente diferente al pop. El trance, el techno y el house van sobre dejarte llevar», indica, revelando que al quedarse soltera ha vuelto a salir mucho, tanto a clubs, como a fiestas en casa o a conciertos de Lady Gaga, Post Malone y The Weeknd.

También explica que le gusta trabajar con mujeres, y ha hecho un tema com WondaGurl y otro con Charlotte Day Wilson. También menciona a una autora llamada Charmie. E incluso su hija adolescente aparecerá en los créditos del disco. «Mi hija mayor está en la industria de la música, en márketing, y hemos escrito algunas canciones juntas en el estudio. Tiene mucho talento, y eso me motiva». Finalmente, también menciona que ha hablado con Timbaland recientemente, durante 2 horas, a través de FaceTime, aunque no han grabado nada, de momento. «Tenemos planes, seguro. Es divertido porque sí estoy trabajando con un gran fan de él, T-Minus, que ha producido mi nueva canción».