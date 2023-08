Nelly, Justin y Timbaland anuncian nueva colaboración

Nelly Furtado y Justin Timberlake fueron en un momento de la historia los absolutos reyes del pop. ‘FutureSex/LoveSounds‘ y ‘Loose’ vendían en 2006 millones de copias, se contaban entre los discos más vendidos de aquel año y producían singles icónicos del calibre de ‘SexyBack’ y ‘My Love’ en el caso de Justin, o ‘Say it Right’ y ‘Promiscuous’ en el caso de Nelly. Por supuesto, ambos discos tenían en común que estaban producidos por Timbaland. Los tres colaboraron en el single de 2007 ‘Give It to Me’, un éxito mundial que fue número 1 en Estados Unidos y Reino Unido.

Después de esta época de gloria, las carreras de Nelly, Justin y Timbaland continuaron de diferentes maneras. Tim & Tim siguieron colaborando en los discos de él, con más (‘The 20/20 Experience‘, 2013) o menos (‘Man of the Woods‘, 2018) éxito. Nelly patinó con ‘Mi plan‘ (2009), remontó con ‘The Spirit Indestructible‘ (2012) aunque el disco terminó pasando injustamente desapercibido, y en ‘The Ride‘ (2017) dio definitivamente un paso al lado, en su trabajo más obtuso y alternativo.

Seis años después, Nelly Furtado vuelve, como ya os hemos contado, y enfila su «comeback» tirando sin ningún complejo de nostalgia: acaba de sacar un single house titulado ‘Eat Your Man’, prepara single con Bomba Estéreo y, sí, ha vuelto a reunirse en el estudio con Timbaland y Justin Timberlake, con los que ha grabado una canción nueva.

El propio Timbaland acaba de anunciar que el lanzamiento de este nuevo single se producirá el día 1 de septiembre. Según los rumores, se titula ‘Keep Going Up’. A falta de escuchar la canción, no cabe duda de que la atención mediática hacia esta segunda colaboración entre Timbaland, Furtado y Timberlake está asegurada.

Pero la cosa no acaba ahí: Furtado ha seguido tirando de agenda y ha grabado un nuevo dueto con otro antiguo colaborador, Juanes. El propio Juanes ha revelado que el tema se titula ‘Gala y Dalí’ y que es «espectacular». Nelly y Juanes colaboraron en el single de él ‘Fotografía’, de 2002, y después él apareció en el tema de ella, ‘Te busqué’. Muchos años después, se vuelven a encontrar.