Kate Pierson, borracha, sola y divertida en su fiesta disco

En la montaña de novedades musicales que salen cada semana corre riesgo de quedar sepultado el nuevo trabajo de Kate Pierson, ‘Radios & Rainbows’. Publicado hace apenas seis días, el nuevo disco de la ex cantante de los B-52’s es una muestra de su versatilidad al explorar diferentes estilos musicales, de la balada pop al raggae pasando por supuesto por la música de baile.

El homenaje a la disco más evidente del álbum es un tema llamado abiertamente ‘Take Me Back to the Party’. Es uno de los mejores temas asociados a un miembro de los B-52’s que se han oído en mucho tiempo.

‘Take Me Back to the Party’, la Canción Del Día de hoy, no disimula su intención de recuperar el sonido de la música disco de finales de los 70 y principios de los 80. En su propuesta se unen dos mundos, por un lado, el de los Blondie de ‘Rapture’ y, por otro, el de su posterior revival durante los 2000. Aquí hay que mencionar el término «indie sleaze» y, sobre todo, recordar que existió un grupo llamado The Ting Tings que podría haber firmado una canción como esta… y haberla colado en un anuncio de Apple.

‘Take Me Back to the Party’ lo tiene todo para introducirse en el revival indie dosmilero actual: un riff de guitarra que es puro Strokes / New Young Pony Club, un ritmo disco glamuroso y decadente que es puro Studio 54, un gancho de «ooh oohs» de lo más bobalicón, y la carismática presencia de esta vocalista que sigue en plena forma a pesar de llevar ya casi medio siglo en esto.

También presenta ‘Take Me Back to the Party’ una historia de amor etílico comprensible por cualquiera: «borracha y sola, no me quiero ir a casa sin ti, no puedo enfrentarme a ello sola, así que llévame de vuelta a la fiesta», canta Kate Pierson. Puro hedonismo atemporal.