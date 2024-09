La inesperada colaboración de Rauw Alejandro y SG Lewis

La primera Canción Del Día de 2024 en JENESAISPOP fue ‘Airplane Tickets‘, el afrobeat aéreo de Pharrell Williams, Rauw Alejandro y Swae Lee. En el último cuatrimestre del año, Rauw Alejandro vuelve al aeropuerto en su nuevo single, ‘Pasaporte’.

‘Pasaporte’ es el enésimo salto de Alejandro a la pista de baile de los ochenta, tras tus fructíferos experimentos con el género en ‘Todo de ti’, ‘Tiroteo’ o ‘Verde menta’. Junto a su colaborador, Mr. Naisgai, Rauw Alejandro factura un tiro de post-disco limpio y efectivo, iluminado con luces de neón.

Rauw Alejandro y The Weeknd son vecinos de sonido, pero no de filosofía vital. Mientras Abel Tesfaye vive atormentado, Rauw Alejandro encuentra la paz consigo mismo. En ‘Pasaporte’, tras una ruptura, Rauw ve nuevas oportunidades en el horizonte. Aboga por no sufrir y vivir el presente. Él, mientras, se entretiene viajando, mirando «las calles de Madrid», los «cherry blossoms de Japón» o «la moda de París». Eso sí, «nadie lo hace mejor» que Puerto Rico.

Aunque Rauw Alejandro menciona en ‘Pasaporte’ que se encuentra «con los Martinez, Skrillex y Tiësto», en realidad el que co-produce la canción -junto a Mr. Naisgai- es nada menos que SG Lewis, uno de los actuales revivalistas del synth-pop. Últimamente liado con sus diversas aventuras con Tove Lo, Lewis ha sacado tiempo para colaborar con el cantante boricua.

Por supuesto, la cita de Rauw a Skrillex en ‘Pasaporte’ no es casual, pues ambos han trabajado juntos en el maravilloso reguetón de ‘Volver‘, en el que Tainy juntaba a Alejandro no solo con Skrillex, sino también con Four Tet. El resultado fue una de las mejores canciones de 2023.