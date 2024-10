Los 100 mejores discos de los 2020s, según Pitchfork

Ayer comentábamos la lista de Pitchfork que desgranaba las mejores canciones de la década de los 2020s, aunque no haya terminado. Hoy, tal y como adelantaba el medio estadounidense, tenemos la lista de los mejores discos. Phoebe Bridgers, Jessie Ware, The Smile, Taylor Swift, Bad Bunny, SZA y Beyoncé, entre ellos.

Rosalía no recibió ninguna mención en la lista de canciones, con varios de nuestros lectores resaltando el hecho. Sin embargo, en la clasificación de discos ha conseguido posicionarse en el número 8 con ‘MOTOMAMI’, por supuesto. Sigue de cerca a Charli XCX con ‘BRAT’, en el número 7. Al contrario que en la lista de ayer, en el Top 5 no hay ninguna mención que sorprenda.

- Publicidad -

Lo más parecido a esto sería Playboi Carti y su ‘Whole Lotta Red’, nombrado segundo mejor disco de la década por su influencia en el panorama del hip hop. ‘RENAISSANCE’ de Beyoncé se ha quedado con el quinto puesto, el R&B del ‘SOS’ de SZA con el cuarto y la vuelta al pasado lo-fi de Cindy Lee, con ‘Diamond Jubilee’, se lleva la medalla de bronce. ‘Fetch The Bolt Cutters’ de Fiona Apple se queda con el título de mejor disco en lo que llevamos de década.

En la primera mitad de la lista han entrado discos como ‘Only God Was Above Us’ de Vampire Weeknd (#98), ‘Two Star & The Dream Police’ de Mk.gee (#91), ‘A Light For Attracting Attention’ de The Smile (#75) o ‘Fossora’ de Björk (#57). Taylor Swift ha entrado en el número 67 con ‘foklore’.

- Publicidad -

De forma consecutiva están colocados tres de los discos más vendidos de la década: ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa (#53), ‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny (#52) y ‘Dawn FM’ de The Weeknd (#51). Por otro lado, Lana del Rey, que ayer ocupaba el número 1 de la lista, hoy es relegada al número 16 con ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’.

Los 10 mejores discos de la década de los 2020s, según Pitchfork:

1. Fiona Apple / ‘Fetch The Bolt Cutters’

2. Playboi Carti / ‘Whole Lotta Red’

3. Cindy Lee / Diamond Jubilee’

4. SZA / ‘SOS’

5. Beyoncé / ‘RENAISSANCE’

6. Veeze / ‘Ganger’

7. Charli XCX / ‘BRAT’

8. Rosalía / ‘MOTOMAMI’

9. Chuquimamani-Condori / ‘DJ E’

10. Waxahatchee / ‘Saint Cloud’